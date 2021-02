Börsenplätze iRobot-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:

105,60 EUR +0,72% (11.02.2021, 16:05)



NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

129,99 USD +2,16% (11.02.2021, 15:42)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Das Unternehmen habe gestern nachbörslich seine Q4-Zahlen vorgelegt und die Erwartungen geschlagen. Auch beim Ausblick habe der Hersteller von Saugrobotern zu überzeugen gewusst. Die Aktie habe mit einem starken Kurssprung reagiert. Damit bleibe die Story von iRobot weiterhin intakt.Der Umsatz von iRobot sei im letzten Quartal um 28 Prozent auf 544,8 Mio. Dollar gestiegen. Der Nettogewinn habe bei 13,3 Mio. Dollar oder 46 Cent pro Aktie. gelegen Das entspreche zwar einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (20 Mio. Dollar oder 70 Cent pro Aktie), liege jedoch deutlich über den Erwartungen (31 Cent)."iRobot erzielte bis 2020 ein starkes Ergebnis mit Umsatz, Betriebsergebnis und Gewinn je Aktie, die die Prognose vom Ende Oktober übertrafen. Die solide Nachfrage in Kombination mit der hervorragenden Arbeit unserer Vertriebs-, Marketing- und Betriebsteams und unserer breiteren Lieferkette ermöglichte es uns, den Umsatz im vierten Quartal in jeder wichtigen Region um mehr als 25 Prozent zu steigern", habe Colin Angle, CEO von iRobot gesagt.DER AKTIONÄR habe bereits im Mai letzten Jahres iRobot als möglichen Profiteur des Stay-at-Home-Trends vorgestellt (Ausgabe 21/2020). Seitdem habe sich die Aktie mehr als verdoppelt. DER AKTIONÄR habe der Titel erneut in der Ausgabe 06/2021 empfohlen, denn die Zukunft des Roboterherstellers bleibe weiterhin stimmig.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät, bei der iRobot-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link