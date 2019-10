NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

Kurzprofil iRobot:



iRobot Corp (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ Ticker-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei iRobot sei kurz der Handel angehalten worden, was nach den Quartalszahlen eher ungewöhnlich sei. Dann sei es mit einem Satz nach unten gegangen. Was sei passiert? iRobot habe doch ansehnliche Zahlen für das 3. Quartal gemeldet, mit soliden Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnis. Der Ausblick für das 4. Quartal sei aber nicht gut angekommen. Tatsächlich habe iRobot seine Umsatzschätzung konkretisiert - die Spanne sei also weiter verengt worden. Es sei aber laut dem Börsenexperten nicht diese ganz große Enttäuschung gewesen, die man jetzt hätte vermuten können. Der Ausblick ist nicht so schlimm, als dass die iRobot-Aktie 20% hätte fallen müssen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.10.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:39,40 EUR -18,74% (23.10.2019, 13:53)