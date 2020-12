Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) (+1,1%) werde trotz der Corona-Pandemie wieder optimistischer. Für 2020 erwarte das Unternehmen nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum am oberen Ende der zuvor angestrebten Spanne. Der Rückgang der globalen Zigarettenproduktion dürfte ebenso etwas geringer ausfallen als angenommen.



Ein Hackerangriff auf die Daten des Corona-Impfstoffes von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) (-2,6%) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (-0,7%) habe einige Anleger verunsichert. Die Attacke sei demnach auf die Europäische Arzneimittelbehörde erfolgt, welche derzeit die Zulassung des Vakzins prüfe.



Einen fulminanten Börsengang auf das New Yorker Parkett habe DoorDash (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE Ticker-Symbol: DASH) (+85,8%) hingelegt. Die Anteilsscheine seien über der geplanten Preisspanne bei USD 102 platziert worden und hätten bei USD 189 geschlossen. Der US-Essensauslieferer werde nun mit rund USD 60 Mrd. bewertet.



Heute erwarte man neben den Quartalszahlen von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF), Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE), Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) und Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) auch den Börsengang des US-Vermietungsportals Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1). (10.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Online-Möbelhändler home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) (-3,4%) zapft nach dem guten Lauf seines Aktienkurses in Zuge der Corona-Pandemie den Kapitalmarkt an und verkauft 2,64 Mio. neue Aktien an institutionelle Investoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Anleger hätten negativ auf die Verwässerung reagiert.