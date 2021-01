Köln (www.aktiencheck.de) - Auf goldene Zwanzigerjahre gibt es eine Dreierwette, die nun zu zwei Dritteln erfüllt ist, so Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments.



Zum einen sei der Brexit vollzogen, zum anderen sei Trump so gut wie Geschichte. Um die Wette zu erfüllen, brauche es jetzt Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie. Die Anzahl der verabreichten Impfstoffe in den verschiedenen Ländern werde damit mittelfristig zu einer der wichtigsten Messgrößen für die Märkte. Ein starker Rückgang der Neuerkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle dürfte eine Ausweitung der sozialen Mobilität sowie eine weitreichende Wiederöffnung von Wirtschaftssektoren zur Folge haben. Damit dürfte ein enormer Nachholbedarf bei Verbraucherausgaben und Investitionen einhergehen, der in der zweiten Jahreshälfte zu einem Aufschwung beitragen und die Gewinndynamik der Unternehmen deutlich stützen dürfte.



Hierfür spreche insgesamt eine robustere Ausgangslage als nach der Finanzkrise. Einen bedeutenden Beitrag könnten heute die Privathaushalte leisten. Mit der Pandemie habe der Konsum deutlich abgenommen, bei einer gleichzeitig stark anziehenden Sparquote. Dies sei ein Novum für die USA, deren Konsumausgaben meist bei mehr als 80 Prozent des BIP gelegen hätten. Zwischen 2009 und 2019 habe die US-amerikanische Sparquote im Durchschnitt bei rund sieben Prozent gelegen. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres habe sie dann bei 25 Prozent, im dritten Quartal bei 15 Prozent und im vierten Quartal wahrscheinlich immer noch bei 12 bis 13 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens gelegen. Zudem sei das Nettovermögen angestiegen. Nach 2008 habe das Nettovermögen (Q2 2007 - Q1 2009) einen Rückgang um 15 Prozent verzeichnet. Zwischen dem dritten Quartal 2019 und dem dritten Quartal 2020 sei ein Anstieg um mehr als sieben Prozent zu beobachten gewesen. Für die US-Gesamtwirtschaft bilde dies eine erfreuliche Ausgangslage. Vieles spreche somit dafür, beispielsweise Aktien von Fluggesellschaften oder Hotelkonzernen wieder in Betracht zu ziehen. Die Aktivierung von Ersparnissen dürfte zur Ankurbelung der Gesamtnachfrage beitragen und sich zudem günstig auf die weitere Aufwärtskorrektur bei den Unternehmensgewinnen auswirken. (13.01.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.