Eurex Optionskürzel freenet-Aktienoption:

FNT



Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FNTN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol freenet-Aktie:

FRTAF



Kurzprofil freenet AG:



Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) operiert in ihrem traditionellen Geschäftsfeld als netzunabhängiger Mobilfunk-Service-Provider in Deutschland mit rund 12 Millionen Kunden respektive einem Marktanteil von 12,1 Prozent.



Das Portfolio umfasst zum einen eigene Tarife und Services sowie zum anderen entsprechende Angebote der Mobilfunknetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica in Deutschland. Wesentliche Zielgruppe sind dabei jeweils Privatkunden, adressiert im Rahmen einer Mehrmarkenstrategie. Vor dem Hintergrund eines gesättigten Marktes, konzentriert sich die Hauptmarke mobilcom-debitel auf qualitativ hochwertige Vertragsbeziehungen bei Kundengewinnung und Bestandskundenmanagement, was in einen bemerkenswerten Customer-Ownership (eigener Kundenstamm) von 9,53 Millionen resultiert. Zusätzlich decken die Discountmarken der freenet AG den No-frills-Bereich ab.



Als Erweiterung des Service-Provider-Geschäfts bedient die freenet Group den Wachstumsmarkt Digital-Lifestyle mit innovativen digitalen Anwendungen rund um Home Automation und Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment – inklusive aktueller Smartphones, Tablets und Notebooks und attraktivem Zubehör. Durch die Übernahme von GRAVIS, Deutschlands führenden Anbieter für Apple-Produkte, hat das Unternehmen in diesem Bereich sein Geschäftsvolumen signifikant mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum seit 2013 erhöht.



Für die erfolgreiche Wettbewerbspositionierung als handelsorientiertes Telekommunikationsunternehmen mit rund 590 eigenen Ladengeschäften, weiteren stationären Vertriebsstellen im Fachhandel und in großen Elektronikmärkten ist die Kundennähe in sämtlichen Absatzkanälen unverzichtbar.



Im Rahmen der Digital-Lifestyle-Strategie hat die freenet AG ihre Geschäftsaktivitäten durch die Akquisitionen der Media Broadcast Gruppe (100%), dem alleinigen kommerziellen Anbieter des DVB-T2-HD-Standards in Deutschland, und der EXARING AG (24,99%), die über ein 12.000 Kilometer langes Glasfasernetz zur Übertragung von Bewegtbildern verfügt, erweitert. Mit diesem Schritt beabsichtigt das Unternehmen am Wachstumspotenzial des digitalen Fernsehens zu partizipieren. (23.01.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - freenet-Aktie: Es wird spannend! ChartanalyseViel Wirbel in der Telekommunikationsbranche beflügelte zu Wochenbeginn auch das Papier von freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Wertpapier des Internetpioniers freenet habe zuletzt in 2015 ein größeres Verlaufshoch bei 33,10 Euro markiert und sei anschließend in einen Abwärtstrend übergegangen. Dieser habe bis auf die seit 2011 bestehende Trendkanalbegrenzung um 22,20 Euro abwärts gereicht. Ab Sommer 2016 hätten sich Käufer das Papier wieder zur Brust genommen und den übergeordneten Aufwärtstrendkanal fortgesetzt. Aber erst in dieser Handelswoche sei es freenet tatsächlich gelungen, wieder an die Hochs aus 2015 bei 33,10 Euro anzuknüpfen, wodurch nun eine volatile Handelsphase beginnen dürfte. Denn mit Erreichen dieser Hürde sollte seitens der Marktteilnehmer auch eine mittelfristige Entscheidung über den weiteren Verlauf des Wertpapiers anstehen - aktuell seien Bullen noch im Vorteil und könnten schon sehr bald für ein größeres Kaufsignal sorgen.Zunächst einmal sollten potenzielle Investoren das Kursgeschehen von der Seitenlinie aus betrachten, ehe sich tatsächlich ein eindeutiger Wochenschlusskurs abzeichnen tue. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Hochs aus 2015 bei 33,10 Euro bestünde die Möglichkeit eines mittelfristigen Kaufsignals mit einem Zielbereich von grob 39,09 Euro. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch unterhalb von 32,00 Euro bewegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.01.2018)Börsenplätze freenet-Aktie:32,39 EUR -0,46% (23.01.2018, 14:06)Tradegate-Aktienkurs freenet-Aktie:32,39 EUR -1,22% (23.01.2018, 14:07)ISIN freenet-Aktie:DE000A0Z2ZZ5WKN freenet-Aktie:A0Z2ZZ