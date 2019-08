Tradegate-Aktienkurs flatex-Aktie:

flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (26.08.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) keine Stücke aus der Hand zu geben.Nachdem die flatex AG (vormals FinTech Group) Anfang Juli die Mandatierung der Investmentbank Lazard zur Prüfung verschiedener strategischer Optionen bekannt gegeben habe, zeichne sich nun ab, dass es auf einen Verkauf der Gesellschaft hinauslaufen könnte. In dieser Woche sei die Frist abgelaufen, in der potenzielle Erwerber ein Gebot hätten abgeben können. Medienberichten zufolge solle das Interesse relativ groß gewesen sein, zu den Kandidaten würden u.a. die großen US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley gezählt, die mit der Gesellschaft bereits zusammenarbeiten würden. Die Großaktionäre von Flatex würden oberhalb eines Kursniveaus von 30 Euro als abgabebereit gelten. Die Aktie habe sich schnell in diese Richtung entwickelt, es besteh aber durchaus noch etwas Luft nach oben.Anleger sollten keine Stücke aus der Hand geben, die Experten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel auf 32,00 Euro. (Ausgabe 33 vom 24.08.2019)Börsenplätze flatex-Aktie:XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:26,50 EUR -1,12% (26.08.2019, 16:11)