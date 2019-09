XETRA-Aktienkurs flatex-Aktie:

flatex (vormals FinTech Group) (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG11, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.



Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS), das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden inklusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist das Unternehmen damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. (09.09.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - flatex-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der Aktie der flatex AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) keine Stücke aus der Hand zu geben.flatex habe sich Zeit gelassen, bis die schon länger angekündigte Expansion in Europa in Angriff genommen worden sei. Doch das Warten habe sich gelohnt: Für den in diesem Sommer erfolgten Start in den Niederlanden habe das Management ein starkes Modell entwickelt: Sowohl Zertifikate als auch Aktien könnten gebührenfrei gehandelt werden, flatex partizipiere aber an den Einnahmen der Zertifikateemittenten (und zwar zu 50%!) und an den Handelserträgen des Aktienpartners Tradegate. Bei den Kunden stoße das Angebot auf eine hohe Resonanz. Das Jahresziel von 20 Tsd. Neukunden in den Niederlanden habe schon zwölf Wochen nach dem Start erreicht werden können. Da zugleich die Kundenakquise auch in Deutschland und Österreich mit einem Zuwachs von 30 Tsd. seit Januar sehr gut laufe, werde flatex den für 2019 anvisierten Zuwachs von 60 Tsd. voraussichtlich bereits per Ende September erfüllen.Und das sei erst der Anfang. Bereits im Dezember werde flatex in Spanien starten, bis Ende 2020 würden mindestens drei weitere europäische Märkte folgen. Die starke Resonanz in den Niederlanden würden die Experten als Indikator für eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit werten. Auf dieser Basis habe sich das Management ambitionierte Ziele gesetzt, in den nächsten fünf Jahren solle der Umsatz auf mehr als 250 Mio. Euro verdoppelt und das EBITDA auf über 125 Mio. Euro verdreifacht werden. Zusätzliche Fantasie für die Aktie schaffe der laufende strategische Sondierungsprozess mit der Investmentbank Lazard, der auch zu einem Übernahmeangebot für flatex führen könnte.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei ihrem Votum: Keine Stücke abgeben! Das Kursziel laute 32,00 Euro. (Ausgabe 35 vom 07.09.2019)