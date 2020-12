Tradegate-Aktienkurs flatexDEGIRO-Aktie:

Kurzprofil flatexDEGIRO AG:



Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr. Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. (10.12.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - flatexDEGIRO-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Einer der sechs SDAX-Aufsteiger ist flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.

"Wir freuen uns, dass unsere langfristige Wachstumsstory und unsere Vision 2025 vom Kapitalmarkt honoriert werden", so CEO Frank Niehage. "Die Aufnahme in den SDAX ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Auch am Kapitalmarkt beginnt für flatexDEGIRO nun eine neue Ära." Das dynamische operative Wachstum in Europa, die hervorragende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Positionierung als führender pan-europäischer Onlinebroker hätten das Interesse internationaler Investoren in den letzten Monaten deutlich erhöht, erkläre die Gesellschaft.

Zugleich habe flatexDEGIRO die Ankündigung der Deutschen Börse zum Anlass genommen, um die Ziele für 2020 zu bekräftigen. Demnach würden mehr als 1,2 Mio. Kunden und 70 Mio. Wertpapiertransaktionen erwartet. Die Vision 2025 sehe vor, mindestens 1 Prozent der infrage kommenden Bevölkerung Europas, und damit mehr als 3 Mio. Menschen, als Kunden zu gewinnen. Auf der Brokerage-Plattform sollten dann mehr als 100 Mio. Transaktionen pro Jahr abgewickelt werden - selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität. "Unsere Notierung im SDAX und die damit verbundene wachsende Visibilität wird es Investoren zunehmend erlauben, noch besser an unserem operativen Erfolg zu partizipieren", so Muhamad Said Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG. (Ausgabe 49/2020)