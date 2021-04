Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil fashionette AG:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (30.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlinehändlers für Luxuskleidung und -accessoires fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.fashionette sei gut im Geschäft. Der Online-Händler für luxuriöse Modeaccessoires habe heute seine 2020er Bilanz vorgelegt und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Und: Auch der Ausblick überzeuge - das Unternehmen sei dank einer weiteren Akquisition auf starkem Wachstumskurs. Die Aktie könne davon profitieren.Konkret: Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 94,8 Euro gestiegen und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 25 Prozent auf rund 8,9 Millionen Euro verbessert. Das habe den Schätzungen der Analysten entsprochen.Ebenfalls erfreulich: Die Kundenbestellungen hätten sich im Pandemiejahr um 46 Prozent erhöht, und man habe ein Neukundenwachstum von 63 Prozent verzeichnen können. Darüber hinaus habe die Zahl der aktiven Kunden um 50 Prozent zugenommen.2021 solle sich der Wachstumskurs mit einer noch höheren Rate fortsetzen. Aufgrund der am Donnerstag vollzogenen Übernahme von Brandfield, einem niederländischen Online-Retailer für hochwertige Modeaccessoires, erwarte fashionette nun einen Anstieg der Nettoumsatzerlöse um rund 49 Prozent bis 58 Prozent auf zirka 141 Millionen bis 150 Millionen Euro. Bisher sei von rund 120 Millionen Euro die Rede gewesen.Die Aktie könne sich weiter von den jüngsten Tiefstständen lösen. Ein Sprung über die 33-Euro-Marke würde aus charttechnischer Sicht neues Potenzial eröffnen. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden den Ausblick loben und hätten ihre Kaufempfehlung mit Ziel 53 Euro bestätigt. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Carsten Kaletta.fashionette habe gute Zahlen vorgelegt. Auch der Ausblick überzeuge. Mit Blick auf die Bewertung habe der Titel noch gehörig Luft nach oben. Während der Düsseldorfer Online-Händler ein 2021er KUV von 1,4 aufweise, werde Konkurrent MyTheresa mit dem mehr als Dreifachen 2021er Umsatzmultiple ( 4,7) an der Börse gehandelt. (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link