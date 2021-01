Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil fashionette:



fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (21.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die fashionette-Aktie (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) unter die Lupe.Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel Mytheresa strebe an der US-Börse eine höhere Bewertung an als bislang. An diesem Donnerstag sollten rund 15,6 Mio. Anteilsscheine (ADS) zu je 26 USD (21,45 Euro) angeboten werden. Damit wolle das Unternehmen nun bis zu rund 407 Mio. USD einsammeln, statt wie bislang kommuniziert rund 324 Mio. USD. Zudem gebe es die Möglichkeit einer Mehrzuteilung von weiteren rund 2,35 Mio. Aktien zum ursprünglichen Preis, der Bruttoerlös könnte somit noch auf rund 468 Mio. USD steigen.Nach Angaben in Pflichtdokumenten bei der US-Börsenaufsicht würden die Alteigentümer nach dem Börsengang zwischen 77 und 80% der Anteile behalten - damit könnte die Bewertung des Unternehmens bei bis zu 2 Mrd. USD liegen. Experten hätten diese im November unter Berufung auf Insider auf 1 bis 1,5 Mrd. USD beziffert.Der Konzern wäre damit sogar mit dem 4-fachen Umsatz bewertet. Der heimsiche Wettbewerber fashionette komme hier nur auf den Faktor 2,6. Das unterstreiche die attraktive Bewertung der Rheinländer, die bei ähnlicher Profitabilität sogar noch deutlich dynamischer wachsen würden als der Konkurrent.fashionette sei mit seiner skalierbaren, datengesteuerten Online-Plattform erst am 29. Oktober 2020 an die Frankfurter Wertpapierbörse gegangen. Mit den Geld aus dem IPO wolle die auf Designer-Handtaschen und Accessoires spezialisierte Gesellschaft wachsen und zur führenden Onlineplattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires in Europa werden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.