fashionette (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: FSNT) ist die ganze Welt der schönen Accessoires führender Premium- und Luxusmarken. Seit der Gründung 2008 hat sich die Marke überzeugend etabliert - und gehört heute zu den beliebtesten Online-Shops im deutschsprachigen Raum für Designertaschen, -schuhe und -accessoires sowie Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Und wer eine Premium- und Luxustasche sucht, findet sie ziemlich sicher bei fashionette, einem führenden Online-Shop.



Der Fokus von fashionette liegt auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen jeder Kundin. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis der Frau noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut. (20.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - fashionette-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol Deutschland: DWS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.fashionette sei erst am 29. Oktober 2020 an die Börse gegangen. Das Marktumfeld passe. Das Thema Onlineshopping sei stark gefragt - bei den Konsumenten und bei den Investoren. Viel passiert sei bei der Aktie seitdem aber noch nicht. Das dürfte sich bald ändern. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser würden deutliches Kurspotenzial sehen.Dank seiner skalierbaren, datengesteuerten Online-Plattform sollte fashionette weiter vom Trend zum Online-Handel profitieren. Mit den Geld aus dem Börsengang wolle die auf Designer-Handtaschen und Accessoires spezialisierte Gesellschaft wachsen und zur führenden Onlineplattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires in Europa werden.Im November 2020 habe die Gesellschaft ein beschleunigtes Wachstum des Bestellvolumens von +44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Damit sei der November 2020 der erfolgreichste Monat der Unternehmensgeschichte gewesen. Der Dezember dürfte mit dem Weihnachtsgeschäft ebenfalls recht stark gewesen sein. Ein entsprechendes Update dazu könnte der Aktie in den kommenden Wochen helfen.Für das abgelaufene Jahr 2020 sollten bei den Düsseldorfern (Börsenwert: 210 Millionen Euro) rund 90 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 7,0 Millionen Euro zu Buche stehen. Daraus resultiere eine Marge von 7,8 Prozent. Eine erfolgreiche Expansion in Verbindung mit den passenden Marketing-Investitionen dürfte in den kommenden Jahren für ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent pro Jahr sorgen. Würden sich die derzeit noch recht hohen Investitionen rentieren, seien mittelfristig auch dank der enormen Skaleneffekte EBITDA-Margen von bis zu zehn Prozent möglich.Mit dem erwarteten Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität scheine der hohe Abschlag der Aktie gegenüber der Konkurrenz wie MyTheresa und Poshmark absolut ungerechtfertigt. Letztere habe in den USA in der vergangenen Woche einen fulminanten Börsenstart gefeiert.Bei MyTheresa stehe das IPO unmittelbar bevor. Die Bewertung des Online-Händlers für Luxusartikel könnte dem Vernehmen nach bei bis zu 1,5 Milliarden Euro liegen. Der Konzern wäre damit mit dem 3fachen Umsatz bewertet - über 30 Prozent höher als fashionette. Das unterstreiche die attraktive Bewertung der Rheinländer, die bei ähnlicher Profitabilität sogar noch deutlich dynamischer wachsen würden als der Wettbewerber.Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Unterbewertung der fashionette-Aktie vom Markt erkannt und abgebaut werde, zumal der Newsflow weiter positiv bleiben sollte. Das Kursziel von Hauck & Aufhäuser laute 44 Euro, was einem Börsenwert von rund 273 Millionen Euro entsprechen würde. Weitere Einschätzungen dürften folgen.Die fashionette-Aktie ist daher eine durchaus schöne Depotbeimischung, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert daher im Real-Depot auf steigende Kurse. (Analyse vom 20.01.2021)