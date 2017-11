Börsenplätze euromicron-Aktie:



Kurzprofil euromicron AG:



Die euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) (www.euromicron.de) ist ein Komplett-Lösungsanbieter für Kommunikations-, Übertragungs-, Daten- und Sicherheitsnetzwerke. Die Netzwerk-Infrastrukturen von euromicron integrieren Sprach-, Bild- und Datenübertragungen drahtlos, über Kupferkabel und mittels Glasfasertechnologien. Auf diesen zukunftssicheren Netzwerk-Infrastrukturen baut euromicron marktführende Applikationen wie Sicherheits-, Kontroll-, Healthcare- oder Überwachungssysteme auf.



Basierend auf der Kompetenz als Entwickler und Hersteller von Glasfaserkomponenten ist die euromicron AG eine wachstums- und ertragsstarke Unternehmensgruppe, börsennotiert, mittelständisch geprägt, fokussiert auf operatives Wachstum, Integration sowie weitere Marktdurchdringung, Internationalisierung und Expansion. (14.11.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - euromicron-Aktienanalyse von Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der euromicron AG (ISIN: DE000A1K0300, WKN: A1K030, Ticker-Symbol: EUCA) nach wie vor zu kaufen.Mit einer deutlichen Umsatzsteigerung um 7,7% auf 244,01 Mio. Euro (VJ 226,57 Mio. Euro) in den ersten neun Monaten des GJ 2017 habe die euromicron AG einen erfreulichen Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr verzeichnen können. Hierbei hätten alle Segmente zu dieser positiven Entwicklung beitragen können.Insbesondere auf operativer Ergebnisebene hätten noch deutlichere Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden können. So sei das operative EBITDA (vor Reorganisationskosten) auf Konzernebene sprunghaft von 1,43 Mio. Euro im Vorjahr auf 7,19 Mio. Euro gestiegen. Auch auf EBITDA-Ebene hätten alle Segmente zu dieser sehr guten Entwicklung beigetragen.Speziell das größte Segment, Intelligente Gebäudetechnik, habe sich insgesamt sehr positiv entwickelt und hierbei eine massive Performance-Verbesserung erzielen können. Folglich sei das operative EBITDA von -0,31 Mio. Euro im Vorjahr auf 3,02 Mio. Euro gestiegen, was einer Ergebnisverbesserung von mehr als 3,0 Mio. Euro entspreche. Vor allem die verbesserte operative Entwicklung der euromicron Deutschland GmbH, der größten Tochter des Segments, und der ELABO GmbH hätten hierzu geführt. Bei der euromicron Deutschland habe durch die eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen dabei eine zunehmende Geschäftsstabilisierung erzielt werden können. Die ELABO GmbH habe insbesondere von einer positiven Marktentwicklung im Bereich "Industrie 4.0" profitiert.Die Zahlen der euromicron AG zu den ersten neun Monaten des GJ 2017 seien umsatz- und ergebnisseitig sehr zufrieden stellend ausgefallen, insbesondere die Profitabilität habe dabei überproportional gesteigert werden können. Einerseits habe man von den eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen bei den einzelnen Kerngeschäftsfeldern profitiert. Zum anderen trage die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Wachstumsmärkte "IoT" und "Industrie 4.0" zunehmend Früchte. Auf Basis der guten Geschäftsentwicklung habe das Management der euromicron den Ausblick für das GJ 2017 unverändert belassen. Auch die Analysten der GBC AG bestätigen vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und dem noch vorhandenen Effizienzsteigerungs- und Synergiepotenzial sowie der guten Wachstumsaussichten ihre Prognosen für das GJ 2017 und 2018.Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, lassen für die euromicron-Aktie das Kursziel von 10,50 Euro unverändert und bestätigen damit folglich das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.11.2017)