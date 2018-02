London Stock Exchange-Aktienkurs easyJet-Aktie:

Kurzprofil easyJet plc:



easyJet plc (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) ist eine europäische Fluggesellschaft die auf Billigflüge spezialisiert ist. Mit einer Flotte von über 200 Airbus Flugzeugen fliegt easyJet auf über 650 Routen in 30 Ländern und transportiert jährlich rund 60 Millionen Passagiere. Die preisgünstigen Flugangebote des Unternehmens bassieren auf Kostenreduzierungen und maximale Flugzeugauslastung wie der Verzicht auf kostenlose Bordverpflegung, engere Flugzeugbestuhlung und einem Verkauf der Flugtickets direkt über das Internet. easyJet plc wurde 1995 von Sir Stelios Haji-Ioannou gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien. (21.02.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktie vor dem nächsten großen Kurssprung?! ChartanalyseZweifelsohne hat der britische Fluganbieter im Niedrigpreissegment easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) von der Air Berlin-Insolvenz profitiert, das sich auch eindrucksvoll in dem bisherigen Kursverlauf der Aktie widerspiegelt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den Jahren 2014 und 2015 sei die Aktie von easyJet im Bereich von 1.929 GBp zunächst an ihre Grenzen gestoßen und habe bereits Mitte 2015 eine Kehrtwende zur Unterseite vollzogen. Nur ein Jahr später sei die Aktie durch den anfänglichen Schock des Brexit auf ein Verlaufstief von nur 851,00 GBp und somit bis knapp an die Hochs aus 2007 abgerutscht. Doch bereits Anfang letzten Jahres sei es Investoren gelungen, einen Aufwärtstrend zu etablieren und bis Ende 2017 an die obere Begrenzungslinie anzusteigen. Nur wenig später sei ein regelkonformer Ausbruch auf der Oberseite vollzogen worden und habe die Aktie an ein Verlaufshoch von 1.695 GBp aufwärts gebracht. Oberhalb der Unterstützungszone von 1.566 GBp habe die easyJet-Aktie einige Wochen lang seitwärts konsolidiert, bereite sich offenbar aber wieder auf den nächsten großen Kurssprung vor und biete hervorragende Long-Chancen.Die eindeutigen Absichten der Bullen durch den dieswöchigen Kursanstieg an die aktuellen Konsolidierungshochs würden einen bevorstehenden Kursschub zunächst bis in den Widerstandsbereich von rund 1.800 GBp implizieren. Darüber dürfte sogar innerhalb der ersten Kaufwelle ein Test der Jahreshochs aus 2015 bei 1.929 GBp möglich sein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs easyJet-Aktie:19,10 EUR +0,82% (21.02.2018, 09:44)