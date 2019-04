Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie des Billigfliegers easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) hat gestern nach einer ungewöhnlich heftigen und nicht erwarteten Gewinnwarnung rd. 9,7% verloren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Nr. 2 unter Europas Werbeagenturen, Publicis (ISIN: FR0000130577, WKN: 859386, Ticker-Symbol: PU4), habe gestern zeitweise mehr als 5% verloren, nachdem das Unternehmen sein Interesse am Direktmarketing-Spezialisten Epsilon verlautbart habe. Der hohe kolportierte Preis in Kombination mit keinem vorhandenen Wachstum seit 2015 bei einer sinkenden Profitabilität habe die Reaktion des Marktes sehr vorsichtig bis skeptisch ausfallen lassen.Die Aktie des letzte Woche an die Börse gegangenen US-Mitfahrdiensts Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Ticker: LYFT) sei gestern um fast 12% auf USD 69,01 und damit unter den Ausgabekurs von USD 72 gefallen. Bedenken bezüglich des weiteren Wachstums und die Frage, wann das Unternehmen in die Profitabilitätszone kommen werde, hätten am Markt die Runde gemacht. (02.04.2019/ac/a/m)