Die Stimmen der Premier-League-Partner im Überblick:



- Fran Jones, Head of Partnerships, Tottenham Hotspur F.C.: "Wir bei Tottenham Hotspur haben uns der Technologie und Innovation verschrieben und freuen uns daher, eToro als Partner in einem sich rapide entwickelnden Segment begrüßen zu können."



- Paul Barber, Chief Executive, Brighton & Hove Albion F.C.: "In Brighton sind wir stolz darauf, an vorderster Front mit dabei zu sein, neue Technologien und neue Ideen in den Fußball zu bringen. Wir freuen uns, eToro als Partner begrüßen zu können, der uns helfen wird, das Potenzial von Blockchain besser zu verstehen."



- Barry Webber, Commercial Director, Crystal Palace F.C.: "Die Blockchain-Technologie eröffnet in allen Geschäftsbereichen aufregende neue Möglichkeiten. Wir freuen uns daher, eToro als Partner begrüßen zu können, damit wir dieses Potenzial im Fußball ausloten können."



- Jonathan Gregory, Commercial Director, Leicester City F.C.: "Wir freuen uns, eToro als offiziellen Partner im Klub begrüßen zu dürfen. Es ist aufregend, mit einem so innovativen Branchenführer zusammenzuarbeiten. Ähnlich wie Leicester City ist eToro eine ambitionierte Marke mit einer bedeutenden globalen Reichweite und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit während der gesamten Saison."



- David Thomas, Commercial Director, Southampton F.C.: "Wir freuen uns sehr, eToro als Klubpartner begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und mehr über das Potenzial der Kryptowährung und Blockchain-Technologie im Fußball zu erfahren." (22.08.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die globale Trading- und Investment-Plattform eToro ist Partnerschaften mit sieben verschiedenen Premier-League-Clubs eingegangen, die im Rahmen dieser Kooperationen in Bitcoin ausgezahlt werden, so eToro in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit wird die Plattform zum offiziellen Partner der Clubs Brighton & Hove Albion F.C., Cardiff City F.C., Crystal Palace F.C., Leicester City F.C., Newcastle United F.C., Southampton F.C. sowie Tottenham Hotspur."Als globale Multi-Asset-Plattform, die neben traditionellen Vermögenswerten auch die wichtigsten Kryptowährungen im Angebot hat, freuen wir uns, gemeinsam mit so vielen Premier-League-Clubs Geschichte zu schreiben als das erste Unternehmen, das jemals eine Premier-League-Partnerschaft in Bitcoin bezahlt hat", sagt Iqbal Gandham, UK Managing Director bei eToro.Als Partner von sieben Premier-League-Clubs wird eToro durch eine breite Palette von Marketing-Möglichkeiten weltweit präsent sein, per LED-Boards an Spieltagen, durch den Zugang zu Spielern, mit Tickets und digitalen Rechten.