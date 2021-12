Zuletzt hätten die Geschäftszahlen die Bedenken der Investoren befeuert. Der Neo-Broker habe seinen Umsatz in Q3 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 zwar um 66 Prozent nach oben geschraubt, sei aber 39 Prozent hinter dem Vorquartal zurückgeblieben.



Zudem strahle die schlechte Börsen-Performance des Rivalen Robinhood auf eToro ab. Die Aktie habe am Freitag 47 Prozent unter dem Ausgabepreis notiert, was eine Marktkapitalisierung von 16,8 Milliarden Dollar bedeute. Gleichzeitig habe Robinhood mit 20 Millionen Nutzern fast zehnmal so viele User wie eToro, die beim SPAC-Deal mit 10,4 Milliarden Dollar bewertet würden.



Die eToro-Transaktion stehe auf tönernen Füßen, sei aber noch nicht komplett geplatzt. Jedoch dürften die PIPE-Investoren im Falle einer Fusion auf eine deutlich niedrigere Bewertung bestehen. Anleger sollten einen Bogen um die Aktie von Fintech Acquisition Corp. V machen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 13.12.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



eToro ist ein multinationales Unternehmen für sozialen Handel, das Multi-Asset-Brokerage, eine Investment-Plattform und weitere Dienstleistungen anbietet. (13.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt die weltweit führende Social-Trading-Plattform eToro unter die Lupe.Als eToro im März seinen SPAC-Deal gemeldet habe, habe es so ausgesehen, als könnten die Israelis ihrem US-Konkurrenten Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC) zuvorkommen und der erste Neo-Broker in diesem Jahr werden, der an die Börse gehe. Gut neun Monate später drohe die Fusion nun komplett zu platzen. Das dürfte auch Robinhoods Börsen-Performance liegen.Ursprünglich sollte die Fusion mit der Mantelgesellschaft Fintech Acquisition Corp. V (ISIN: US31810Q1076, WKN: A2QHQ9) in Q3 über die Bühne gehen. Mitte September habe eToro bekannt gegeben, den Zusammenschluss ins letzte Jahresviertel zu schieben.Hintergrund sei die Tatsache, dass die Kapitalgeber des 650 Millionen Dollar schweren PIPE-Investments nach dem 31. Dezember 2021 ihre Zusage zurückziehen könnten, ohne Strafen zahlen zu müssen. Auch die Zustimmung der SPAC-Aktionäre für die Fusion stehe noch aus.