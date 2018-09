Tradegate-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

0,507 Euro -0,20% (17.09.2018, 10:06)



TSE-Aktienkurs eCobalt Solutions-Aktie:

CAD 0,78 +2,63% (14.09.2018)



ISIN eCobalt Solutions-Aktie:

CA27888J1084



WKN eCobalt Solutions-Aktie:

A2APZ7



Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie Deutschland:

ECO



TSE-Ticker-Symbol eCobalt Solutions-Aktie;

ECS



Kurzprofil eCobalt Solutions Inc.:



eCobalt Solutions Inc. (ISIN: CA27888J1084, WKN: A2APZ7, Ticker-Symbol: ECO, TSE-Symbol: ECS), ehemals Formation Metals Inc, ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Minenentwicklungsunternehmen. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Idaho Cobalt Project (ICP), das sich im Bergbaustaat Idaho befindet. Die Segmente des Unternehmens umfassen Exploration und ICP-Entwicklung sowie Corporate. (17.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



eCobalt Solutions Inc. habe positive Untersuchungsergebnisse beim Idaho Cobalt Project (ICP) bekannt gegeben.

Analysten Craig Hutchison passt das Kursziel für die eCobalt Solutions-Aktie unter Berücksichtigung des Marktumfelds von 2,25 auf 1,35 CAD nach unten an.

Die Aktienanalysten von TD Securities bekräftigen in ihrer eCobalt Solutions-Aktienanalyse das Votum "speculative buy".