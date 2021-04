Börsenplätze eBay-Aktie:



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (29.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.eBay habe gestern nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen zum vergangenen ersten Quartal präsentiert. Dabei seien die Zahlen gar nicht mal schlecht ausgefallen. Die Gewinnprognose habe jedoch enttäuscht und die Aktie zweistellig einbrechen lassen.Das Online-Auktionshaus habe seine Erlöse in Q1 um 42 Prozent auf 3,02 Milliarden Dollar gesteigert und damit leicht über den erwarteten 3,01 Milliarden gelegen. Auch der EPS sei mit 1,09 Dollar über den erwarteten 1,07 Dollar gefallen.Beachtlich gewesen sei die Steigerung beim Bruttowarenwert um 29 Prozent auf 27,5 Milliarden (erwartet: 26,31 Milliarden).eBay prognostiziere für Q2 einen Umsatz von 2,98 bis 3,03 Milliarden Dollar. Der Analystenkonsens liege bei 2,92 Milliarden. Zugleich werde lediglich ein Gewinn von 0,91 bis 0,96 Dollar erwartet, während die Analysten im Schnitt von 1,01 Dollar ausgehen würden.eBay habe insgesamt ein solides Zahlenwerk vorgelegt, dennoch notiere das Papier aktuell knapp zehn Prozent im Minus. Dabei könnte die Gewinnprognose schlicht zu konservativ ausgefallen sein. eBay gehe davon aus, dass die Wirtschaftserholung negative Effekte für sein operatives Geschäft in diesem Jahr haben könnte, da die Leute künftig weniger Zeit zu Hause verbringen würden."Der Aktionär" empfiehlt Investoren, die Ruhe zu bewahren und ihre Gewinne laufen zu lassen. Denn langfristig betrachtet spricht wenig für den Verkauf der Aktie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link