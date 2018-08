Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

29,87 Euro (21.08.2018)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

USD 34,53 +1,50% (21.07.2018)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (22.08.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - eBay: Erholungsbewegung - ChartanalyseNach wirklich schwierigen Monaten könnten Anleger in eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) zumindest kurzfristig wieder Mut fassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb des seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrends hätten die Kurse zuletzt die untere Trendbegrenzung touchiert. Zunächst sei zwar ein bärischer Ausbruch angetäuscht worden, am Ende aber habe sich der Kurs stabilisieren können. Dabei zeichne sich aktuell eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, die als solches zumindest kurzfristig bullisch zu werten sei.AusblickMit Blick auf die kommenden Tage könnte es in eBay zu einer Erholungsbewegung kommen. Würden sich die Käufer wie präferiert durchsetzen, seien kurzfristige Gewinne auf 35,95 USD möglich. Später könne es weiter zum zentralen, mittelfristigen Widerstandsbereich um ca. 37,45 USD gehen. Mit dem Abwärtstrend und dem EMA 200 treffe man dort jedoch auf ernst zu nehmende Gegner. Auf der Unterseite könnten die Käufer auf kleinere Unterstützungen zurückgreifen. Spätestens aber mit einem neuen Tief unterhalb von 32,85 USD würden die Risiken zunehmen. Infolgedessen könnten die Kurse weiter auf 31,80 USD fallen. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:30,05 Euro (21.08.2018)