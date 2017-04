Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

32,00 Euro -1,14% (06.04.2017, 16:08)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

USD 34,015 +0,61% (06.04.2017, 16:21)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (06.04.2017/ac/a/n)



Essen (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY).Die eBay Aktie habe nach den im Rahmen ausgefallenen Quartalszahlen zulegen können und sich auch besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Als Grund werde ein zuversichtlicher Ausblick für 2017 angeführt, doch teile der Analyst diese Einschätzung nicht, denn eBays Ausblick für das erste Quartal sei eher schwach, und für das Gesamtjahr sei lediglich die Umsatzerwartung etwas positiver als vom Markt erwartet. Die Unternehmensprognose für den Gewinn/Aktie von 1,98 bis 2,03 USD (2016: 1,88 USD) habe sogar unter dem Ende Januar bestehenden Konsensus von 2,06 USD gelegen.Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen bzw. des Jahresausblicks hätten sich die Konsensuserwartungen für den Gewinn/Aktie sogar auf 2,00 USD ermäßigt, und auch für die Folgejahre seien die Markterwartungen nun niedriger. Als Folge habe sich die Bewertung erhöht. Der Aktienkurs sei von Hoffnung getragen. Solange es keine Anzeichen gebe, dass eBay auch liefere, bleibe der Analyst skeptisch, denn das Umfeld bleibe wettbewerbsintensiv und eBay müsse weiterhin in Kundengewinnung/-bindung investieren, was die Margen belaste. Der jüngste Kursanstieg sei unbegründet und die Aktie überbewertet.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die eBay-Aktie daher von "halten" auf " verkaufen" herab. (Analyse vom 06.04.2017)Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:32,065 Euro -0,71% (06.04.2017, 15:40)