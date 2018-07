Börsenplätze eBay-Aktie:



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (19.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Das Unternehmen enttäusche auch im zweiten Quartal 2018. Nicht nur hohe Ausgaben für Werbung und die Weiterentwicklung der Webauftritte würden für Wirbel in der Bilanz sorgen. Auch die Konkurrenz drücke auf das Wachstum.Zwar habe eBay in Q2 die Gewinnschätzungen der Analysten von 0,51 USD je Aktie übertroffen - erreicht worden seien 0,53 USD. Doch das Umsatzwachstum sei auf 9% abgeflacht. Im Vorjahresquartal seien die Erlöse noch um 12% angestiegen. Damit habe eBay mit 2,64 Mrd. USD nicht nur deutlich unter den Erwartungen der Analysten von 2,66 Mrd. USD gelegen, sondern habe auch den eigenen Ausblick verfehlt.Das Unternehmen habe die Umsatzprognose gesenkt. Das Management erwarte jetzt Umsätze zwischen 10,75 und 10,85 Mrd. USD (vorher: 10,9 bis 11,1 Mrd. USD) bei Gewinnen je Aktie zwischen 2,28 und 2,32 USD (vorher: 2,25 bis 2,30 USD).eBay trete in einem rasant wachsenden E-Commerce-Markt nicht mehr nur in Konkurrenz mit Amazon und es werde immer deutlicher, dass man in der Reihe dieser Wachstumsaktien nicht mithalten könne. Doch die starke Konkurrenz sei nicht das einzige, was nun auf die Kurse drücke. Die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs, dass Onlinehändler dazu verpflichtet seien, in den US-Staaten Umsatzsteuer zu zahlen, sollte in Q3 zu einer Abschwächung des Bruttowarenvolumens führen. In Q2 sei es in der Bilanz noch kein Thema gewesen - der Kurs leide aber schon jetzt. Da könne auch die hohe Summe an Aktienrückkäufen nicht helfen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der eBay-Aktie dabeizubleiben und Stopp bei 26,00 Euro zu beachten. (Analyse vom 19.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link