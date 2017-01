Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

30,34 Euro +7,95% (26.01.2017, 17:14)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

32,12 USD +6,27% (26.01.2017, 17:32)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.

(26.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Brian Nowak, Analyst vom Investmenthaus Morgan Stanley, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY).Die Analysten von Morgan Stanley suchen nach Beweisen dafür, dass sich die Umsatztrends nachhaltig verbessern würden. Trotz sinkender Margen sollte das Geschäft hohe Margen abwerfen, wenn beim Wachstum ein Umschwung geschafft werde.2017 dürfte ein Jahr der Plattform-Veränderungen sein. eBay Inc. wolle das Produkt und die Nutzererfahung verbessern um das Bruttowarenvolumen zu stimulieren und mehr Nutzer anzulocken. Diese Veränderungen würden aber auch Risiken bergen.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer eBay-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 28,00 USD.Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:29,86 Euro +6,26% (26.01.2017, 15:56)