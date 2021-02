Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

53,05 EUR +9,90% (04.02.2021, 09:06)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

58,04 USD +1,24% (03.02.2021, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktie mit Rally - ChartanalyseeBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die erste Reaktion im nachbörslichen Handel sei ausgesprochen positiv ausgefallen. Nach einem Schlusskurs an der NASDAQ bei 58,00 USD sei die eBay-Aktie auf 64,46 USD nach oben geschossen. Die Aktie habe nach ihrem Allzeithoch bei 61,06 USD aus dem Juli 2020 mehrere Monate konsolidiert. Am 19. Januar sei der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Juli 2020 gelungen. Nach einem Anstieg bis nahe an das Allzeithoch habe der Wert noch einmal auf den gebrochenen Abwärtstrend zurückgesetzt, wo sich am Freitag bereits wieder ein gewisses Kaufinteresse gezeigt habe.Würden sich im heutigen Handel die nachbörslichen Kurse bestätigen und die eBay-Aktie etabliere sich über 61,06 USD, dann stünde einer weiteren Rally wenig im Wege. Ein nächster Zielbereich läge bei ca. 68,00 USD. Sollte der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch aber nicht gelingen und die Aktie wieder stabil unter 61,06 USD zurückfallen, könnte der Aktienkurs unter Druck geraten. Ein Rücksetzer gen 55,10 USD wäre in einem ersten Schritt möglich. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:48,28 EUR +0,49% (03.02.2021, 17:35)