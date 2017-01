Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (26.01.2017/ac/a/n)



Essen (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016 sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des weltweit größten Online-Auktionshauses eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY).eBay habe mit den Quartalszahlen seine im Oktober ausgegebenen Prognosen erreicht und habe die Markterwartungen getroffen, wogegen der Steuereffekt überrascht habe. Wie in den Vorquartalen hätten fortgesetzte Aktienrückkäufe (1 Mrd. USD in Q4) dafür gesorgt, das sich der Gewinn/Aktie aufgrund einer niedrigeren Aktienanzahl besser als das Nettoergebnis entwickelt habe. Operativ habe sich die Tendenz der Vorquartale fortgesetzt. Das Handelsvolumen habe währungsbereinigt um 5% zugelegt und die Zahl der handelnden Kunden habe sich um 3% auf 167 Mio. verbessert. Die operative Marge sei jedoch aufgrund höherer Kosten (Umsatzkosten, Kosten für Marketing und Produktentwicklung) auf 31,9% (Q4 15: 34,4%) zurückgegangen.Die Aktie habe in nachbörslichen Handel deutlich zugelegt. Als Grund werde ein zuversichtlicher Ausblick für 2017 angeführt, wobei eBay sonst eher verhalten sei. Glockenmeier könne diese Begründung nicht nachvollziehen, denn die vom Unternehmen ausgegebene Prognose für das erste Quartal sei eher schwach, und für das Gesamtjahr sei lediglich die Umsatzerwartung etwas positiver als vom Markt erwartet. Aufgrund des wettbewerbsintensiven Umfelds müsse eBay weiterhin in Kundengewinnung/-bindung investieren, was die Margen belaste. Solange es keine Anzeichen gebe, dass eBay auch liefere, bleibe Glockenmeier verhalten und teile diesen Optimismus und die Hoffnung, dass dann 2018 alles besser werde nicht.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bekräftigt daher seine Halteempfehlung für die eBay-Aktie bei leicht erhöhtem Kursziel von 30,00 USD (28,50 USD). (Analyse vom 26.01.2017)