Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung von eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz von eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (04.08.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktie: Aufwärtstrend intakt - AktienanalyseeBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) hat im zweiten Quartal einen heftigen Gewinneinbruch erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Überschuss von 437 Mio. auf 27 Mio. Dollar zurückgegangen. Schuld sei eine millionenschwere Steuerrückstellung gewesen. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn lediglich um ein Prozent auf 493 Mio. Dollar oder 45 Cent je Aktie gesunken. Die Erwartungen der Analysten seien damit punktgenau getroffen worden. Anleger hätten dennoch den Verkaufsknopf gedrückt. Vor allem der Ausblick auf das laufende Quartal sei nicht gut angekommen. Aufgrund von Investitionen ins Marketing und der Umgestaltung der eBay-Plattform rechne eBay lediglich mit einem bereinigten Gewinn von 46 bis 48 Cent. Der Marktkonsens habe bei mindestens 48 Cent gelegen. Dabei gelte allerdings zu bedenken, dass der Kurs seit Jahresbeginn auch schon deutlich gestiegen sei - Gewinnmitnahmen seien da nur eine Frage der Zeit gewesen.Analysten bereite der Ausblick indes wenig Kopfzerbrechen. Zum einen hätten auch die übrigen Kennziffern im Rahmen der Erwartungen gelegen. So habe der Umsatz um vier Prozent (währungsbereinigt: um sieben Prozent) auf 2,3 Mrd. Dollar und das Volumen der abgewickelten Transaktionen um drei Prozent auf 21,5 Mrd. Dollar gesteigert werden können. Zum anderen habe eBay seine Jahresziele bestätigt, wonach die Umsätze zwischen 9,3 und 9,5 Mrd. Dollar und der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen 1,98 und 2,03 Dollar liegen sollten. Erfreulich sei auch, dass eBay die Zahl der aktiven Mitglieder im zweiten Quartal um zwei Mio. auf 171 Mio. weiter habe steigern können. Der Umbau der Plattform und die damit verbundenen Investitionen würden sich also zunehmend auszahlen.Auch die Charttechnik melde weiter grünes Licht. Denn der Titel flaniere trotz des Rücksetzers weiter über der viel beachteten 200-Tage-Linie. Der Aufwärtstrend sei demnach intakt.Börsenplätze eBay-Aktie:Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:30,23 EUR +0,38% (04.08.2017, 09:24)