Kurzprofil dormakaba International Holding AG:



dormakaba (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA) macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.



dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und erwirtschaftete mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2,5 Mrd. im Geschäftsjahr 2016/17. Mehr Informationen unter www.dormakaba.com. (11.09.2018/ac/a/a)



dormakaba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:

Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der dormakaba International Holding AG (ISIN: CH0011795959, WKN: 898080, Ticker-Symbol: KABN, SIX Ticker-Symbol: DOKA).

dormakaba habe im GJ 17/18 (Zeitraum bis 30. Juni 2018) ein organisches Umsatzwachstum von 2,6% erreicht, etwas besser als laut Gewinnwarnung im Juli. Nur der Bereich Key & Wall Solutions habe sein Wachstum in H2 17/18 steigern können, alle anderen Segmente hätten im zweiten Halbjahr niedrigere Zuwächse ausgewiesen. Der Umsatz von Access Solutions AMER sei in H2 17/18 sogar zurückgegangen, bedingt durch die schwache Nachfrage nach Schlössern für Geldautomaten (Safe Locks). Die EBITDA-Marge sei auf 15,2% gesunken. Grund seien höhere Rohstoffpreise, ein ungünstiger Produktmix und integrationsbedingte IT-Kosten gewesen.

Für das laufende Jahr erwarte die Geschäftsleitung nach wie vor ein organisches Wachstum auf Vorjahresniveau und eine EBITDA-Marge von 16,0% bis 16,5%. Bis 2020/21 sollte das organische Wachstum 200 BP über dem BIP-Wachstum der relevanten Märkte von dormakaba liegen. Die EBITDA-Marge dürfte 18% erreichen. Die vorgeschlagene Dividende von CHF 15,00 pro Namenaktie (CHF 14,00 im vergangenen Jahr) sei etwas niedriger als die Schätzung des Analysten und der Konsens.

Mit einer P/E Ratio 2020E von 18,7 und einem EV/EBITDA 2020E von 12,6x werde dormakaba mit einem durchschnittlichen Abschlag von 4% gegenüber seinen engsten Mitbewerbern Assa Abloy und Allegion gehandelt. Darin würden sich die derzeit geringere Wachstumsdynamik, ein schwächeres Margenprofil und die komplexe Eigentümerstruktur widerspiegeln. Die wesentliche Frage laute, ob die Unternehmensleitung in der Lage sein werde, das Wachstum zu beschleunigen und die Margen bis 2020/21 deutlich zu verbessern. Aus Sicht des Analysten werde das laufende Jahr erneut eher ein Übergangsjahr sein.