Was gilt zu wissen

Warum dies bedeutend ist

Die Analysten erhöhen ihre Prognosen für die iGaming- und Sportwettenmärkte dramatisch. Noch vor wenigen Monaten gaben selbst die rosigsten Annahmen an, dass Sportwetten in den USA vier oder fünf Jahre lang ein Geschäft von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar sein würden, vorausgesetzt, mehr als 35 Staaten wären im Kampf. Von diesem Anstieg konnten bisweilen zahlreiche Online-Casinos wie zum Beispiel Bspin profitieren.



In jüngerer Zeit nähern sich diese Prognosen für iGaming und Sportwetten jeweils 20 Milliarden US-Dollar, da sich mehr Staaten mit Geldmangel an Online-Casinos und Sportspiele wenden werden, um die Kassen nach der aktuellen Krise wieder etwas zu stärken. In einem ähnlichen Zusammenhang fällt die Einführung von BETZ mit der Ankündigung von DraftKings zusammen, Online-Zugang zum Markt für Sportwetten in Michigan zu erhalten. Dies könnte eine Revolution in den US-Märkten auslösen, da immer mehr Investoren in derartige Fonds investieren.



"Das Wachstum auf dem US-Markt wird voraussichtlich zunehmen, wenn sich das regulatorische Umfeld von Staat zu Staat weiterentwickelt. Ellers & Kreijuk schätzt, dass die US-amerikanischen Online-Sportwetten bei Fälligkeit 14 Milliarden US-Dollar erreichen werden", so Roundhill. "Allerdings liegen die USA derzeit in Bezug auf die Pro-Kopf-Glücksspielausgaben hinter Großbritannien und Australien zurück. Wenn wir den Markt basierend auf den Pro-Kopf-Raten in diesen Ländern schätzen, würde der Markt 22 Mrd. USD bzw. 23 Mrd. USD erreichen."



Die 30 BETZ-Beteiligungen werden hauptsächlich als Sportwettenbetreiber und Technologieunternehmen klassifiziert, wobei iGaming, landbasierte Casino-Betreiber und Namen der Lead-Generierung etwas mehr als ein Drittel der Fondsaufstellung ausmachen.



Was kommt als nächstes

Da immer mehr Staaten Sportwetten zulassen, könnte BETZ Investoren anziehen. Der Rookie-ETF könnte auch von einem guten Timing profitieren. Einige Bundesstaaten, darunter Colorado, Illinois und Michigan, haben kürzlich Sportwetten legalisiert, aber die Bemühungen, diese Einnahmequelle in Gang zu bringen, wurden von der aktuellen Krise etwas gebremst.



Jetzt, da sich der inländische Sportwettenkalender der Normalität nähert, könnten Sportwettenaktien einen Aufschwung erfahren und BETZ in diesem Prozess ankurbeln. Die gesamte Branche ist jedenfalls im Aufschwung und auch Investoren aus Deutschland sollten nicht davor zurückschrecken, sich das Ganze etwas genauer anzusehen. (11.06.2020/ac/a/m)









