Börsenplätze cyan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs cyan-Aktie:

25,90 EUR -0,38% (04.06.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs cyan-Aktie:

25,70 EUR -0,39% (04.06.2019, 21:46)



ISIN cyan-Aktie:

DE000A2E4SV8



WKN cyan-Aktie:

A2E4SV



Ticker-Symbol cyan-Aktie:

CYR



Kurzprofil cyan AG:



cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. (04.06.2019/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Petrus Advisers Ltd geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der cyan AG ein:Die Leerverkäufer von Petrus Advisers Ltd starten eine Short-Attacke gegen die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR).Die Finanzprofis der von im Jahr 2009 gegründeten Petrus Advisers Ltd mit Sitz in Lindon, England, haben am 03.06.2019 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der cyan AG in Höhe von 0,52% aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der cyan AG:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der cyan AG: mindestens 0,52%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.