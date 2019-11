Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze curasan-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,01 EUR +0,50% (05.11.2019, 08:20)



ISIN curasan-Aktie:

DE000A2YPGM4



WKN curasan-Aktie:

A2YPGM



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CURK



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE000A2YPGM4, WKN: A2YPGM, Ticker-Symbol: CURK) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



Das Unternehmen unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (05.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der curasan AG (ISIN: DE000A2YPGM4, WKN: A2YPGM, Ticker-Symbol: CURK).curasan werde voraussichtlich Ende November Eckdaten zum dritten Quartal veröffentlichen. Markmann gehe davon aus, dass das Unternehmen in Q3 wieder deutlich wachse und somit auch die Jahresziele bestätige.Wachstumsdynamik dürfte spürbar zunehmen: Im zweiten Quartal hätten Produktions- und Lieferschwierigkeiten bei zwei Lieferanten zu einer überraschend schwachen Umsatzentwicklung geführt (Q2/19: -22,3%; H1/19: -7,6%). Der Analyst gehe nach wie vor davon aus, dass es sich hierbei lediglich um eine Verschiebung in das zweite Halbjahr handle. Für Q3 erwarte er daher ein deutliches Umsatzwachstum von 43% auf 1,4 Mio. Euro. Regional betrachtet dürfte insbesondere Asien ein starkes Wachstum zeigen. Auch für Europa rechne Markmann mit einer erfreulichen Entwicklung. Lediglich die Region Amerika leide seines Erachtens nach wie vor am schwierigen Zugang zu den Kliniken.Auch ergebnisseitig gehe Markmann von einer deutlichen Verbesserung aus und rechne mit einem EBITDA i.H.v. -0,67 Mio. Euro (Vj.: -1,68 Mio. Euro). Dies sollte auf den Erfolg der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen sein (z.B. reduzierte Teilnahme an Kongressen/Fachmessen). Darüber hinaus sei nach Erachten des Analysten aufgrund der Umsatzverschiebung ein Großteil der Vertriebskosten bereits in Q2 angefallen.Mit den Q3-Zahlen sollte curasan auf den Wachstumspfad zurückkehren und damit die Visibilität zur Erreichung der Jahresziele erhöhen.Mit unveränderten Schätzungen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 1,40 Euro sowie die Kaufempfehlung für die curasan-Aktie. (Analyse vom 05.11.2019)