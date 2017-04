Börsenplätze curasan-Aktie:



XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,145 EUR +0,62% (27.04.2017, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,16 EUR -1,19% (27.04.2017, 15:26)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (27.04.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe heute den Geschäftsbericht für 2016 veröffentlicht und den Ausblick für 2017 bestätigt.Die bereits im Januar vorläufig berichteten Umsatzzahlen habe curasan heute bestätigt und damit die Unternehmensguidance (6,7 bis 7,1 Mio. Euro) erfüllt. Für den Ergebnisrückgang seien neben der im Vorjahr erhaltenen Vergleichszahlung von Stryker (Einmaleffekt in Höhe von 4,5 Mio. Euro) auch ein veränderter Produktmix sowie Investitionen in neue Mitarbeiter verantwortlich. Das Nettoergebnis sei positiv durch eine Verlustvortragsaktivierung in Höhe von 0,7 Mio. Euro beeinflusst worden und habe daher leicht über der Analystenprognose gelegen (MONe: -2,5 Mio. Euro).Vergangene Woche habe curasan eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der chinesischen Fosun Gruppe verkündet. Shanghai Foshion Medical System Co., Ltd. (Tochterunternehmen der Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd.) erhalte das exklusive Vertriebsrecht für das gesamte dentale Portfolio in China. Zusätzlich werde Foshion Medical curasan bei der geplanten Zulassung weiterer dentaler Produktvarianten (wie Foam und Paste) auf dem chinesischen Markt unterstützen. In 2017 dürfte der Umsatzbeitrag (MONe: unter 0,5 Mio. Euro) jedoch vollständig durch Anlaufkosten (Marketingaufwendungen) aufgezehrt werden.curasan habe das abgelaufene Geschäftsjahr im Rahmen der Analystenerwartungen abgeschlossen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG bestätigt daher sein "halten"-Rating für die curasan-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 1,15 Euro. Ein Risiko würden jedoch weiterhin die negative Cash-Flow-Entwicklung und der geringe Cash-Bestand darstellen. (Analyse vom 27.04.2017)