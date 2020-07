(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (09.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Vorläufige Q2-Zahlen 2020: Am 08.07. habe creditshelf AG einige Volumen-Kennzahlen für das 2. Quartal 2020 veröffentlicht. Nachdem bereits in Q1 die Kreditanfragen bedingt durch Corona überdurchschnittlich schnell auf 500 Mio. Euro (+57% YoY) angestiegen seien, sei insbesondere die erste Hälfte von Q2 weiter stark geprägt von Corona-bedingten Anfragen gewesen. In H1 habe es Kreditanfragen in Höhe von 860,1 Mio. Euro und somit knapp 42% über dem Vorjahr (H1 19: 606,8 Mio. Euro) gegeben.Das Volumen der arrangierten Kredite in Q2 habe sich auf 34,0 Mio. Euro (+80% YoY) erhöht, was zu einem Volumen von 45,6 Mio. Euro in H1 geführt habe (H1 19: 35,8 Mio. Euro). Nachdem Q1 noch im Jahresvergleich um 31% zurückgegangen sei, liege das 1. HJ nun 27% über dem Vorjahr, was schön aufzeige, dass 1) es weiterhin stärkere Schwankungen auf Quartals-Level geben könne und 2) dass creditshelf weiterhin versuche, nachhaltig sauber zu arbeiten und nicht krampfhaft den Umsatz steigern wolle. Denn trotz des starken Kreditanfragen-Anstiegs liege die Conversion Rate in H1 mit 5,3% weiterhin stark unter dem Vorjahr (H1 19: 5,9%; 2019: 6,6%), was zeige, dass das Unternehmen weiterhin sorgfältig prüfe und nicht leichtsinnig Kredite in der jetzigen Zeit vergebe. Silbe schätze diese Entwicklung sehr positiv ein, da creditshelf Investoren nun habe demonstrieren können, dass man nicht nur in Krisen weiterhin stark wachsen könne, sondern auch mit der Conversion Rate zeige, dass Qualität immer noch vor Quantität komme.H1 sei noch stark geprägt von Corona-bedingten Anfragen gewesen, während mit der langsamen Wiederaufnahme der "Normalität" in vielen Sektoren die Visibilität mit jeder Woche zunehme. Gegeben den gemeldeten Zahlen fürs 1. Halbjahr und seinen bisherigen Planzahlen fürs 2. Halbjahr sehe der Analyst creditshelf noch gut "in line" seine Schätzungen fürs Gesamtjahr zu erreichen. Er schätze derzeit mit einem Volumen an arrangierten Krediten in Höhe von 135 Mio. Euro, bei einer Conversion Rate von 5%.Die vorläufigen KPI-Zahlen hätten Silbe bestärkt, dass creditshelf ein gutes Umsatz-Jahr 2020e haben sollte. Der Analyst sehe derzeit keinen Grund, seine Schätzungen anzupassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: