Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

52,00 EUR -1,89% (22.11.2019, 09:30)



ISIN creditshelf-Aktie:

DE000A2LQUA5



WKN creditshelf-Aktie:

A2LQUA



Ticker-Symbol creditshelf-Aktie:

CSQ



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (22.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ).Nach 9M habe creditshelf einen Umsatz in Höhe von 2,46 Mio. Euro erreicht, während man in 9M/18 1,55 Mio. Euro erzielt habe (+59% YoY). Somit habe der Konzernumsatz in Q3 bei 0,69 Mio. Euro gelegen. Das Volumen der Kreditanfragen habe in 9M 944,5 Mio. Euro (+26% ggü. dem Vorjahreswert) betragen. Hieraus hätten sich arrangierte Kredite in Höhe von 51,7 Mio. Euro und somit bereits mehr als im gesamten Vorjahr (50,7 Mio. Euro) ergeben. Die Conversion Rate habe im Vergleichszeitraum bei 5,5% gelegen, während es im Halbjahr noch 5,9% gewesen seien und somit die konservativere Herangehensweise von creditshelf widerspiegele. Dies führe zwar zu einem geringeren Umsatzwachstum, dafür sei die Rückzahlungs-Wahrscheinlichkeit der Kredite höher.Das EBIT in 9M habe bei -4,2 Mio. Euro und somit besser als in 9M/18 mit -4,5 Mio. Euro gelegen. Bezogen auf die operativen Kosten würden allen voran die Personalkosten (-3,1 Mio. Euro) und die Marketingkosten (-1,7 Mio. Euro) ins Gewicht fallen. Trotz des Verlustes sei die EK-Quote mit 66% weiterhin sehr solide.Neue Guidance für 2019: Infolge der volatilen Marktlage und einem stärkeren Wettbewerb aus dem Bankenumfeld habe sich das Management entschieden, die Guidance vorsorglich nach unten hin anzupassen. Man erwarte nun einen Umsatz bei rund 4 Mio. Euro (vorher: rund 4,5 Mio. Euro), was zu einer neuen EBIT Guidance von rund -5 Mio. Euro führe (vorher: rund -4,5 Mio. Euro). Silbe habe seine Schätzungen angepasst und sehe nun für Q4 Kreditanfragen bei 400 Mio. Euro (2019e: 1,34 Mrd. Euro) und arrangierte Kredite von 28 Mio. Euro (2019e: 79,7 Mio. Euro). Dies sollte zu einem Q4 Umsatz von 1,4 Mio. Euro führen, und somit 3,9 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019e. EBIT sehe Silbe bei -5,1 Mio. Euro. Er kalkuliere nun insgesamt konservativer, um die derzeitige Marktlage adäquat abzubilden.Daher habe Silbe nun auch seine Schätzungen für die Folgejahre adjustiert. Gegeben der aktuellen Visibilität für 2020e schätze er nun mit Umsätzen in Höhe von 8,6 Mio. Euro (vorher: 9,8 Mio. Euro) und einem EBIT von -3,2 Mio. Euro (vorher: -2,0 Mio. Euro).Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die creditshelf-Aktie. (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: