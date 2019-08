Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze comdirect bank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

9,50 EUR +1,50% (01.08.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs comdirect bank-Aktie:

9,32 EUR +0,22% (01.08.2019, 20:41)



ISIN comdirect bank-Aktie:

DE0005428007



WKN comdirect bank-Aktie:

542800



Ticker-Symbol comdirect bank-Aktie:

COM



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (01.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) unter die Lupe.Dank höherer Überschüsse bei Zinsen und Provisionen habe bei comdirect im zweiten Quartal ein Überschuss von 17,6 Millionen Euro unter dem Strich gestanden und damit fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wegen dem schwachen Jahresauftakt stehe auf Sicht der ersten sechs Monate aber dennoch ein Rückgang um 9 Prozent auf 32 Millionen Euro zu Buche. Auch das Vorsteuerergebnis sei wegen höherer Ausgaben für Marketing, Vertrieb und IT sowie dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld um 13,5 Prozent auf 41,5 Millionen Euro gesunken.Deutliche Fortschritte habe es derweil bei der Neukundenakquise gegeben. So habe die Bank im ersten Halbjahr netto 128.000 neue Kunden gewonnen (Vorjahr: Plus 100.000) und komme damit nun insgesamt auf 2,65 Millionen. Auch die Zahl der Depots habe mit einem Plus von 98.000 auf 1,48 Millionen kräftig zugelegt. Die Zahl der Girokonten habe sich um 77.000 auf 1,65 Millionen erhöht. Das betreute Kundenvermögen habe von 62,1 Milliarden Euro zum Jahresende um 17 Prozent auf 72,6 Milliarden Euro zugenommen.Gründe für den hohen Anstieg seien der Nettomittelzufluss in Rekord-Höhe von 5,6 Milliarden Euro und positive Effekte durch Kursgewinne an den Börsen. "Die Zahlen zeigen: comdirect wächst nicht nur mit neuen Kunden, die Kunden vertrauen uns auch ihr Vermögen an. Mit 5,6 Milliarden Euro ist der Nettomittelzufluss, also der Zufluss an neuen Kundengeldern, auf einem Höchststand", so Vorstandschef, Arno Walter, in der Pressemitteilung.Der Vorstandschef habe wegen dem ebase-Verkauf von einem "Ausnahmejahr" gesprochen. Um den Einmaleffekt bereinigt liege die Ergebniserwartung für die fortgesetzten Aktivitäten mit rund 60 Millionen Euro jedoch unter dem Vorjahreswert von 70,7 Millionen Euro.Während die Aktie der Commerzbank, die noch rund 82 Prozent der Anteile ihrer Direktbank-Tochter halte, am Donnerstag moderat zulegen könne, komme die comdirect-Aktie nach den Zahlen nicht weiter voran. Angesichts der Herausforderungen durch das Niedrigzinsumfeld und der schwachen Chartbilder stehen beide Aktien derzeit nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2019)