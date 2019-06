Online schlage offline: Gehe es darum zu erfahren, was im eigenen Umfeld oder in der Welt passiere, so würden sich 60 Prozent der Befragten allgemein im Internet, 42 Prozent in den sozialen Medien informieren. Nur jeder zweite Jugendliche frage in seinem Freundeskreis nach aktuellen Themen und Trends; in der Familie spreche nicht einmal jeder Dritte darüber. Signifikant abgenommen habe die Bedeutung von Zeitungen und Zeitschriften: 2016 hätten noch 37 Prozent der jungen Menschen angegeben, sich darüber zu informieren - aktuell tue dies nur noch jeder Vierte.



In Sachen Geldanlage würden sich Jugendliche nach wie vor am liebsten in der Familie informieren. Dies gelte vor allem für junge Frauen: Sie würden den persönlichen Austausch zu Bankprodukten schätzen und sich hauptsächlich in der Familie (42 Prozent), in der Bankfiliale (36 Prozent) sowie bei Freunden und Bekannten (31 Prozent) informieren.



Aber auch digitale Quellen würden zunehmend an Bedeutung gewinnen, insbesondere Youtube: Hätten 2016 erst sieben Prozent der Befragten ihre Finanzkenntnisse darüber erworben, so seien es 2019 bereits 20 Prozent. Vor allem bei den männlichen Jugendlichen finde Youtube großen Anklang (26 Prozent gegenüber 13 Prozent bei den weiblichen Befragten). Auch über Blogs würden sich mehr als doppelt so viele junge Männer wie Frauen (19 Prozent gegenüber 8 Prozent) informieren.



"Junge Menschen nutzen die ihnen vertrauten digitalen Kanäle zunehmend auch dazu, sich über Finanzthemen zu informieren", so Arno Walter, Vorstandsvorsitzender von comdirect. "Mit unserer Website, der Online-Akademie, unserem Blog oder auch Podcasts haben wir ein breites Informationsangebot, was auch gut angenommen wird." Der in der comdirect Jugendstudie erkennbare Unterschied im Informationsverhalten zwischen jungen Männern und junge Frauen mache aber auch deutlich, dass es eine Vielzahl an Kanälen brauche, um möglichst viele Menschen zu erreichen. "Mit unserer Initiative finanzheldinnen beispielsweise richten wir uns gezielt an Frauen und bieten in After Works und über Social Media die Möglichkeit zum persönlichen und digitalen Erfahrungsaustausch", so Walter. (05.06.2019/ac/a/m)







