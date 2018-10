Bei den Aktien habe Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) sowohl die Liste der Top-Käufe als auch die Top-Verkäufe angeführt. "Die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Aufnahme von Wirecard am 24. September und die davor stattgefundene Kommunikation heizte die Spekulationen um künftige Kursbewegungen an und führte so zu einer hohen Handelsaktivität", erkläre Lipkow. Auf Platz zwei der meistgekauften Aktien habe Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) gestanden, deren Kurswert als zweites Unternehmen weltweit am 4. September die Billionenmarke an der Börse überwunden habe. Dies habe auch zu Gewinnmitnahmen der comdirect Kunden geführt. Daher sei Amazon.com auch auf Platz fünf der Top-Verkäufe gewesen. Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei weiterhin aufgrund einer Glyphosat-Klagewelle in den USA sehr volatil gewesen und sei stark nachgefragt worden. Mit Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hätten sich zwei weitere amerikanische Technologiewerte unter den Top-Käufen befunden.



Auf der Liste der Top-Verkäufe hätten sich auf Platz zwei und drei mit ENEL (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) und Veolia (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451, Ticker-Symbol: VVD, EN Paris: VIE, Nasdaq OTC-Symbol: VEOEF) zwei europäische Versorger befunden. "Durch die gemischte Nachrichtenlage standen die Analysten dem Versorgermarkt eher kritisch gegenüber. Daher haben sich unsere Kunden von diesen beiden Werten getrennt", sage Lipkow. Ebenfalls zu den meistverkauften Aktien im September habe Telefónica (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) gehört.



Hintergrund comdirect Brokerage Index



Der comdirect Brokerage Index erscheine monatlich. Die Daten zur Berechnung des Index seien repräsentativ für das Verhalten der Privatanleger in Deutschland. Ein Indexstand über 100 Punkten zeige an, dass im betrachteten Monat im Vergleich zum Referenzzeitraum Wertpapiere eher gekauft worden seien. Ein Stand unter 100 Punkten zeige im Vergleich zum Referenzzeitraum an, dass Wertpapiere eher verkauft worden seien. Für die Berechnung des Indexwertes würden die Wertpapierkäufe den -verkäufen der rund 1 Million Depotkunden der comdirect bank AG gegenübergestellt und mit dem Durchschnitt des vorangegangenen Jahres verglichen. Beim Gesamtindex würden die Wertpapierklassen Aktien, Fonds, Zertifikate, Renten und Optionsscheine entsprechend ihres Anteils an den Gesamtorderzahlen berücksichtigt. Ein Indexwert für jede einzelne Anlageform werde jeweils gesondert berechnet. (18.10.2018/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Der comdirect Brokerage Index ist im September 2018 von 100,8 auf 101,3 Punkte leicht gestiegen, so die Analysten der comdirect bank."Insgesamt zeigte sich im Brokerage Index ein gespaltenes Bild in den Anlageklassen. Während der Index für Fonds sank und tief im Verkaufsbereich lag, stiegen Aktien und Renten stark an", sage Andreas Lipkow, Finanzexperte bei comdirect. Die Anlageklasse der Renten habe mit 168,2 Punkten den höchsten Stand seit Dezember 2011 verzeichnet. Neben einer sehr hohen Kaufaktivität sei der Index der Aktien ebenfalls auf 126,5 Punkte stark angestiegem und habe damit den Höchststand seit Februar 2016 erreicht. Im Gegensatz sei die Anlageklasse der Fonds mit 54,8 Punkten stark rückläufig gewesen und sei auf den niedrigsten Stand seit September 2012 gefallen.