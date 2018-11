XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:

4,40 EUR +4,51% (05.11.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

4,435 EUR +5,22% (05.11.2018, 16:59)



ISIN co.don-Aktie:

DE000A1K0227



WKN co.don-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol co.don-Aktie:

CNWK



Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (05.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Analysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Heute habe CO.DON bekannt gegeben, dass inzwischen die meisten mit CO.DON aktiv zusammenarbeitenden Klinikpartner - darunter sämtliche Schwerpunktkliniken, d. h. A-Kunden mit dem höchsten Patientenpotenzial - auf das durch die Krankenkassen vollumfänglich kostenerstattete Produkt Spherox umgestellt hätten. Mit Spherox seien die Kliniken damit in der Lage, das einzige, durch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassene Produkt zur regenerativen Behandlung von Knorpelschäden bei gesicherter Kostenerstattung anzuwenden.Durch die Umstellung habe die Unsicherheit beseitigt werden können, wie die Kostenerstattung des bisher allein in Deutschland genehmigten Vorgängerprodukts co.don chondrosphere (sowie von ebenfalls genehmigten Konkurrenzprodukten) nach der EU-weiten Zulassung des Kniegelenkknorpelprodukts Spherox gehandhabt werden solle. Diese - wie auch die Kostenerstattung anderer Arzneimittel für neuartige Therapien ("Advanced Therapy Medicinal Products", kurz ATMP) - sei Angaben gemäß von einigen Krankenkassen und deren Medizinischen Dienst (MDK) zunehmend verweigert worden.Die Analysten würden ihr aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 9,60 je Aktie (Base Case-Szenario) bestätigen. Aus einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse würden sich Kursziele zwischen EUR 12,60 (Best Case) und EUR 7,10 (Worst Case) ergeben. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 4,21 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von den Analysten erwartetes Kurspotenzial von 128,0%.