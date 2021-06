Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (02.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) unter die Lupe.Das Papier des Wind- und Solarparkbetreibers Clearvise notiere am Mittwoch zu Handelsbeginn deutlich schwächer. Grund für den Abschlag sei eine Kapitalerhöhung des Wiesbadener Konzerns, die bereits abgeschlossen worden sei. Nachdem sich clearvise erst kürzlich Geld beschafft habe, komme die Maßnahme an der Börse nicht so gut an.clearvise habe 4,9 Mio. neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 2,60 Euro ausgegeben. Das Bezugsrecht sei dabei ausgeschlossen gewesen, die Papiere seien ausschließlich an institutionelle Investoren gegangen. Dabei sei die Transaktion deutlich überzeichnet gewesen.Durch die Kapitalerhöhung würden clearvise brutto 12,74 Mio. Euro zufließen. Das Geld solle laut Konzern zum Erwerb von Solarprojekten im Rahmen der Portfoliotransaktion mit der Altus AG sowie für möglicherweise weitere Zukaufschancen verwendet werden.Grundsätzlich bleibe clearvise angesichts des Portfolios und der Aktionärsstruktur spannend. Zunächst einmal habe der Konzern aber Vertrauen verspielt. Wer investiert sei, bleibe vorerst an Bord. Die Kursentwicklung sollte in den kommenden Tagen jedoch genau verfolgt werden und bei weiteren Rücksetzern die Reißleine gezogen werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2021)