Börsenplätze clearvise-Aktie:



XETRA-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,32 EUR +1,75% (21.03.2022, 09:02)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie mit einer Kapazität von rund 345 MW aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel zu gestalten. (21.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).clearvise plane, ihr Grünstromportfolio, das Ende 2020 eine Kapazität von 151 MW gehabt habe, bis Ende 2025 auf 1.000 MW auszubauen. Davon sollten 750 MW in Betrieb sein und 250 MW in der Pipeline. Damit würde clearvise die Kapazität ihrer operativ tätigen Grünstromanlagen innerhalb von fünf Jahren verfünffachen. Die Analysten von First Berlin würden mit einem starken Ausbau der Solarassets rechnen, um das Portfolio weniger anfällig für die volatile Windkraft zu machen, und für Ende 2025 eine Aufteilung von 535 MW PV zu 214 MW Windkraft unterstellen, also ca. 70% PV- und 30% Wind-Anteil. Damit sollte sich die Stromproduktion bis Ende 2025 mehr als verdoppeln (2020: 427 GWh, 2025E: 989 GWh) und zu gleichen Teilen aus Wind- und PV-Strom bestehen.Nachdem das Management das Portfolio 2021 auf 255 MW (davon 199 MW bereits im Betrieb) ausgedehnt und im Januar 2022 den Erwerb eines deutschen 90 MW-Solarparks bekannt gegeben habe, würden die Analysten von First Berlin die Zielsetzung für 2025 für gut erreichbar halten. Das Unternehmen verfüge über ein grundsolides und klar strukturiertes Geschäftsmodell und biete ein Produkt an, das sich in den nächsten Jahrzehnten stark steigender Nachfrage erfreuen werde - Grünstrom. Die deutsche Bundesregierung habe eine deutliche Beschleunigung des Ausbautempos bei Wind und Solar angekündigt und plane eine Erhöhung der Grünstromproduktion von 224 TWh im Jahr 2021 auf mindestens 544 TWh (80% der Bruttostromverbrauchsprognose von mindestens 680 TWh) im Jahr 2030. Das sei mehr als eine Verdoppelung in nur neun Jahren. Damit würden sich clearvise in den nächsten Jahren ausgezeichnete Wachstumschancen bieten.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die clearvise-Aktie. (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link