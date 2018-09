Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die capsensixx-Aktie mit dem Rating "kaufen" in die Coverage auf. (Analyse vom 10.09.2018)



Kurzprofi capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (10.09.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) mit dem Rating "kaufen" in die Coverage auf.Die seit Juni 2018 börsennotierte capsensixx AG sei eine Ausgründung der PEH Wertpapier AG und umfasse die Geschäftsaktivitäten der Axxion (Service-KVG), Oaklet (Verbriefung) und coraixx (SaaS-Anbieter im Bereich digitale Belegverarbeitung).Derzeit mache Axxion rund 97% des Gesamtumsatzes und 77% des Konzern-EBITs der Gruppe aus. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren vom positiven Trend des Asset-Management-Sektors (AM) profitiert, der mit einer Verdopplung der Fondsvolumina seit 2008 einhergegangen sei. In einem zuletzt leicht wachsenden Markt habe Axxion durch den Gewinn eines großen Neumandats und die Fokussierung auf Alpha-generierende Fonds überdurchschnittliche Steigerungen erzielen können.Auch mittelfristig sollte das Unternehmen vom wachsenden Marktvolumen profitieren. Aktuell werde für den AM-Sektor bis 2020 eine CAGR in Höhe von 8,4% sowie insgesamt eine Verdopplung der AM-Volumina bis 2025 erwartet. Aufgrund einer überlegenen Kostenstruktur in der Administration, einer hohen Servicequalität sowie langjähriger Kundenbeziehungen sehe der Analyst Axxion hier durch ihre hohe Wettbewerbsqualität bestens positioniert.Wachstumspotenzial biete daneben auch der Bereich Verbriefung. Die Tochter Oaklet gehöre hier zu den führenden bankenunabhängigen Anbietern. Das Unternehmen profitiere aktuell von einem sich weiter aufhellenden Markt, dem vorteilhaften regulatorischen Umfeld sowie Synergien zwischen den Konzerngesellschaften. Zudem plane capsensixx auch in diesem Segment, die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent zu nutzen.Die exzellente Marktstellung und die zuletzt erfreulichen Entwicklungen würden sich bereits sehr deutlich in den Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres widerspiegeln (Umsatz: +77,3%, EBIT +23,6%). Infolge der jüngsten Neukundengewinne rechne der Analyst für 2018 mit einer weiteren Umsatzsteigerung von 7,0%. Auch für die Folgejahre dürfte sich die bisherige Guidance des Unternehmens (+4 bis 5%) als zu konservativ herausstellen. Ergebnisseitig rechne er mit moderat steigenden Margen.Die große Stärke der capsensixx liege in der hohen Serviceorientierung ihrer Beteiligungen, die sich ideal ergänzen würden, um Cross-Selling-Potenziale und Synergien zu heben. Die Innovationskraft und digitale Ausrichtung der Geschäftsfelder sollten es ermöglichen, künftig noch stärker an den insgesamt positiven Markttrends zu partizipieren. Aus dem DCF-Modell sowie einer Peergroup-Analyse ergebe sich ein fairer Wert von 19,50 Euro je Aktie.