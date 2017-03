Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der "Tag X" ist erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Rund neun Monate nach der Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, werde Premierministerin Theresa May das offizielle Austrittsgesuch nach Artikel 50 einreichen und damit den Startschuss für die zweijährige Verhandlungsphase zur Ausgestaltung der Austrittsmodalitäten und der künftigen Beziehungen geben. Schon jetzt seien die Vorboten des "Brexit" zu spüren. Der "Deutscher Industrie- und Handelskammertag" habe gestern eine Studie veröffentlicht, wonach vier von zehn in Großbritannien aktiven Unternehmen schon in den kommenden Monaten schlechtere Geschäfte erwarten würden. In den letzten Monaten hätten sich die Exporte in Richtung Großbritannien bereits unterdurchschnittlich entwickelt, wobei die Schwäche des Pfundes ein entscheidender Faktor gewesen sein dürfte.



Der heutige Tag stelle dabei den Startschuss für einen ambitionierten Verhandlungsmarathon dar. Die Zeit für eine Einigung sei knapp: So würden sich die EU-Vertreter nicht vor Ende April treffen, um sich auf eine gemeinsame Position zu verständigen. Zudem werde am Ende des Abstimmungsprozesses noch Zeit benötigt. Der Europäische Rat müsse die Einigung mit qualifizierter Mehrheit (72% (20 Staaten) der verbleibenden 27 EU-Staaten) unterstützen. Auch müssten abschließend sowohl das Europäische als auch das britische Parlament dem bis dahin ausgearbeiteten Gesetzentwurf über die zukünftigen Beziehungen zustimmen. (29.03.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.