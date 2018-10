Börsenplätze blockescence-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs blockescence-Aktie:

1,43 EUR -1,38% (15.10.2018, 08:03)



ISIN blockescence-Aktie:

MT0000580101



WKN blockescence-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol blockescence-Aktie:

BCK



Kurzprofil blockescence plc:



blockescence (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. (15.10.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - blockescence-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) auf.blockescence sehe sich als eine der weltweit ersten Beteiligungsgesellschaften, deren Beteiligungsstrategie ausdrücklich Unternehmen gelte, die ihr Marktumfeld durch den Einsatz der so genannten "Distributed Ledger-Technologie" (DLT) - allgemein als Blockchain-Technologie bekannt - nachhaltig verändern könnten. Nach der Neuorientierung Anfang 2018 stehe bislang eine Übernahme zu Buche: gamigo AG, mit 900.000 regelmäßigen Spielern (Monthly Average Users, MAU) und einer Umsatz-CAGR 2014-18e von 27,6% einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Online- und Mobile-Spielen in Europa und Nordamerika sowie Launch-Partner von GamerToken, einem Online-Marktplatz für den Handel von (einzigartigen und unverwechselbaren) Blockchain-basierten In-Game-Items.Aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell, das das langfristig ausgelegte Geschäftsmodell von blockescence nach Erachten der Analysten am besten widerspiegele, ergebe sich ein Wert des Eigenkapitals von EUR 1,50 je Aktie (Base-Case-Szenario). Ein vergleichbares Kursziel ergebe sich auch aus einer Multiple-Bewertung. Bei beiden Bewertungsmethoden sei entscheidend, dass blockescence an gamigo bislang nur einen Anteil von 35% halte. Sollte es blockescence wie von den Analysten erwartet gelingen, die Beteiligung aufzustocken, errechne sich ein deutlich höherer Wert des Eigenkapitals.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link