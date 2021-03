(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (12.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).2020 Zahlen wie erwartet unter Vorjahr, aber oberhalb der Erwartungen: Kürzlich habe bet-at-home ihre 2020-Zahlen berichtet und damit die Analystenerwartungen übertroffen: der Brutto-Wett- und Gamingertrag habe bei 126,9 Mio. Euro (vs. FMR: 124,3 Mio. Euro) und das EBITDA bei 30,9 Mio. Euro (vs. FMR: 26,7 Mio. Euro), auch deutlich über der Guidance von 23-27 Mio. Euro gelegen, mit einer EBITDA-Marge von 24,9% (Vorjahr: 35,2 Mio. Euro EBITDA bei einer Marge von 24,6%). Die Anzahl der registrieren Nutzer sei 2020 um 140 Tsd. auf 5,36 Mio. gestiegen.Das Management werde der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro vorschlagen. Das entspreche einer Rendite von 6,0% auf den gestrigen Schlusskurs.Das Management erwarte für 2021 einen Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 106 und 118 Mio. Euro, das EBITDA solle 18 bis 22 Mio. Euro erreichen. Nach dem Corona-Jahr 2020 glaube der Analyst, dass die EM 2021 ein Umsatzmagnet sein werde und die in seinem letzten Update geschilderten Auswirkungen des Glückspielstaatsvertrages (bspw. Limitierung von Live-Wetten) vom letzten Jahr teilweise entgegenwirken könne. Allerdings würden auch beim Casino-Angebot wichtige Umsatzbringer, bspw. Blackjack, Poker und Roulette, wegfallen. Was sich noch zeigen dürfte sei, in wieweit durch die geschaffene Regulierung Spieler aus dem Schwarzmarkt nun bei bet-at-home oder anderen Anbietern aktiv würden.Der Analyst belasse seine Schätzungen 118,9 Mio. Euro für den GGR und mit 19,9 Mio. Euro für das EBITDA.Der Geschäftsbericht 2020 werde am 29.03.2020 veröffentlicht. (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person