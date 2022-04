Wie kann ich mich am besten selbständig machen?

Können deutsche Existenzgründer einen Kredit aus der Schweiz erhalten?

Wie funktioniert die Antragstellung?

Wann kommt es zu einer Kreditablehnung?



Existenzgründer, die im Ausland wohnen und dort gemeldet sind, erhalten vermutlich keinen Schweizer Kredit. Hier könnte lediglich eine dritte Firma mit einer Vollmacht zum Einsatz kommen. Doch auch diese Prämisse stellt keine Erfolgsgarantie dar.



Was ist nötig, damit es zu einer Kreditbewilligung kommt?

Neben dem deutschen Wohnsitz ist es wichtig, dass der Existenzgründer über ein eigenes Einkommen verfügt. Diese Einnahmen müssen natürlich die künftigen Kreditraten und Lebenserhaltungskosten abdecken können. Somit nimmt ein Schweizer Kreditinstitut ebenso wie deutsche Banken eine gewissenhafte Rechnung vor.



Auch die Bonität ist von großer Bedeutung. Existenzgründer und Jungunternehmen sollten sich daher um eine gewisse Liquidität bemühen. So lassen sich gute Konditionen und mitunter auch hohe Kreditsumme erwirken. Das Schweizer Kreditinstitut oder ein Kreditunternehmen prüft dazu nach Eingang der Kreditunterlagen die Zahlungsfähigkeit. Wichtig ist, dass Existenzgründer alle Angaben und Einkünfte gewissenhaft angibt. Spezielle Einkünfte wie Renten, Sozialleistungen oder sonstige Unterstützungen vom Staat können ebenso im Kreditantrag Verwendung finden. Sie sind allerdings nicht für die Kreditbewilligung maßgeblich. Diese Zahlungen könnten mitunter nämlich irgendwann wegfallen und somit den Kredit nicht absichern.



So gelingt der Kreditantrag in der Schweiz

Ist ein Kreditinstitut ausgewählt, geht es im nächsten Schritt um den Kreditantrag. Neben Informationen zur Person sind auch Angaben zur Steuerklasse, zu unterhaltspflichtigen Personen und Einkommen zu machen. Je mehr unterhaltspflichtige Personen vorhanden sind, desto geringer ist das Einkommen. Bei einem Kreditantrag, der online erfolgen soll, ist weiterhin eine Videoidentifikation nötig. So lässt sich die tatsächliche Identität des Kreditnehmers feststellen.



Sind alle Angaben gemacht, ist der Antrag zu unterschreiben und beim Institut oder Unternehmen einzureichen. Die Bearbeitungszeit kann je nach Kreditinstitut oder Unternehmen unterschiedlich lang ausfallen.



Welche Möglichkeiten gibt es noch, um eine Finanzierung zu erhalten?

Förderungen vom Arbeitsamt, Gründerstipendien oder Zuschüsse der einzelnen Bundesländer nutzen zahlreiche Existenzgründer. Wichtig ist hier jedoch, einen lückenlosen und aussagekräftigen Businessplan vorzulegen.



Hier gibt es mehr Infos darüber, wie man einen überzeugenden Businessplan erstellt.



Wer sich zudem nicht nur auf einen Schweizer Kredit verlassen möchte, kann potenzielle Investoren suchen. Diese unterstützen Jungunternehmer zunächst vorrangig in finanzieller Hinsicht. Zahlreiche Investoren stehen jungen Unternehmen allerdings auch mit ihrem Background sowie Netzwerk zur Verfügung.



Auch Crowdinvesting kann interessant sein. In diesem Rahmen stellen Unternehmer oder Start-ups ihre Projekte mehreren Investoren vor. Durch kleinere Teilmengen entstehen schlussendlich durchaus größere Summen. Im Anschluss erhalten die Investoren ihre Gelder oder andere Zuwendungen zu einem festgelegten Zeitpunkt zurück.



Fazit

Es gibt für Existenzgründer trotz fehlender Kredite diverse Möglichkeiten, um sich selbständig zu machen. Durch eigenes Kapital, Schweizer Kredite oder Crowdfunding lässt sich schließlich der Wunschtraum des eigenen Unternehmens ganz einfach in die Tat umsetzen. Neben dem klassischen Kredit bei der Hausbank gibt es einige Alternativen, um finanziell durchzustarten.



Wichtig ist, dass Gründer und Unternehmer andere Menschen von ihrer Idee überzeugen können. Der Erfolg steht dabei immer im Vordergrund. Mit Krediten, Zuschüssen und der Unterstützung von Investoren lässt sich schon bald aus einer bloßen Idee eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte schreiben. (06.04.2022/ac/a/m)









