Börsenplätze asknet Solutions-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs asknet Solutions-Aktie:

9,25 EUR +1,09% (07.07.2021, 10:00)



ISIN asknet Solutions-Aktie:

DE000A2E3707



WKN asknet Solutions-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol asknet Solutions-Aktie:

ASKN



Kurzprofil asknet Solutions AG:



Die asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von asknet angebotene Beschaffungsportale werden von mehr als 80% der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der asknet Solutions AG ist Karlsruhe. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.07.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - asknet Solutions-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) nach wie vor zu kaufen.Auf der Hauptversammlung zu Wochenbeginn habe der Vorstand eine Drei-Säulen-Strategie für das Unternehmen vorgestellt:- Stärkung des EduTech-Marktes: Im zentralen Geschäftsbereich Academics werde asknet Solutions das Angebot über die Softwarebeschaffung im akademischen Hochschulmarkt hinaus ausweiten und zukünftig den gesamten Bildungssektor adressieren. Bei der geplanten Erschließung des primären (Grundschulen) und sekundären (weiterführende Schulen) Bildungsbereichs (englisch "K-12"), womit Erwachsenenbildung und Mitarbeiterschulungen explizit eingeschlossen seien, werde asknet Solutions nach Einschätzung des Analysten nicht nur von den bereits bestehenden Einkaufskonditionen mit den führenden Softwareherstellern profitieren, sondern auch von Exklusivverträgen mit Non-Standard-Softwareanbietern, die für asknet Solutions höhermargig sein dürften als die bisherigen Volumenverträge. In Summe könne asknet Solutions damit Lösungen anbieten, um die während der COVID-19-Pandemie aufgedeckten organisatorischen Defizite in schulischen Einrichtungen abzubauen und cloudbasierte Lernsysteme stärker als bislang in die Lehre einzubinden.- Gezielte Kundenakquisitionen im eCommerce-Segment: Im Bereich eCommerce solutions wolle asknet Solutions zum einen die drei bestehenden Kompetenzfelder Technologieplattform, Merchant-of-Record-Services und Payment-Faciliation-Services bzw. - Solutions stärken, sich zugleich aber auch neu positionieren und skalierbares Wachstum forcieren. Dies solle erreicht werden, indem der Fokus auf die Neukundengewinnung und die Ausweitung des Geschäfts mit Bestandskunden etwa durch flexible API-gesteuerte Lösungen gelegt werde. In einem auf Verdrängung ausgelegten Marktumfeld fokussiere sich asknet Solutions dabei auf Kunden mit In-House-Lösungen und auf neue Geschäftsfelder, z.B. aus dem SaaS-Umfeld.Auf der Hauptversammlung sei die Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021e bestätigt worden. Demnach erwarte der Vorstand konstante bis im einstelligen Prozentbereich steigende Umsätze, einen unter Berücksichtigung des Einmalertrags aus dem Nexway-Verkauf leicht unter dem Vorjahr liegenden Rohertrag und einen deutlichen Abbau des operativen Verlustes (EBIT).Als eines der wenigen Micro Cap-Unternehmen in Deutschland veröffentliche asknet Solutions neben der Jahres-Guidance nun auch eine Mittelfrist-Guidance. So seien auf der Hauptversammlung verbindliche Prognosen für Umsätze und Roherträge für das Geschäftsjahr 2023e kommuniziert und auf Segmentebene präzisiert worden. Besonders hervorzuheben sei nach Einschätzung des Analysten die Zielvorgabe, dass im Jahr 2023e rund 15% des gesamten Rohertrags im neuen Geschäftsbereich New Pipeline erreicht werden solle.Nach der Veröffentlichung einer neuen Mittelfrist-Guidance und der Überarbeitung seiner Finanzprognosen habe Hasler auch sein Bewertungsmodell angepasst. Auf Basis der neuen Prognosen errechne er unter Verwendung eines dreiphasigen DCF-Entity-Modells (Base-Case-Szenario), das die langfristigen Ertragsperspektiven des Unternehmens aus seiner Sicht am besten widerspiegele, ein Kursziel von EUR 35,30 statt bislang EUR 24,90 je Aktie. Sollten die vom Vorstand für das Jahr 2023e vorgestellten Erwartungen zu Umsatz und Rohertrag der drei Geschäftsfelder eintreten, ergebe sich eine deutliche Unterbewertung der Aktie.