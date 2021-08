Börsenplätze asknet Solutions-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs asknet Solutions-Aktie:

9,45 EUR +0,53% (04.08.2021, 16:30)



ISIN asknet Solutions-Aktie:

DE000A2E3707



WKN asknet Solutions-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol asknet Solutions-Aktie:

ASKN



Kurzprofil asknet Solutions AG:



Die asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von asknet angebotene Beschaffungsportale werden von mehr als 80% der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der asknet Solutions AG ist Karlsruhe. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - asknet Solutions-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) nach wie vor zu kaufen.In einem Verfahren, das die Haftung eines ehemaligen Vorstandsmitglieds für die Übernahme finanzieller Belastungen gegenüber den norwegischen Steuerbehörden klären sollte, habe das Landgericht Karlsruhe zugunsten von asknet Solutions entschieden. Damit habe das Gericht eine fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten des damaligen Vorstandes festgestellt. Anlass des Verfahrens sei gewesen, dass die damalige asknet AG im Jahr 2016 von den norwegischen Finanzbehörden für die Nichtabführung von Umsatzsteuern in den Jahren 2012 bis 2016 zu einer Steuernachzahlung inklusive Zinsen und Strafzahlungen sowie Rechts- und Beratungskosten verurteilt worden sei, nachdem eine Änderung des norwegischen Steuerrechts aus dem Jahr 2011 im damaligen Compliance-System des Unternehmens nicht vollumfänglich erfasst worden sei. Nun sei das frühere Vorstandsmitglied (bzw. dessen D&O-Versicherung) vom Landgericht Karlsruhe zur Zahlung eines Betrags in Höhe von EUR 0,618 Mio. zuzüglich Zinsen an asknet Solutions verurteilt worden. Sollte gegen die Entscheidung des Gerichts keine Berufung eingelegt werden, habe das Urteil in diesem Jahr einen außerordentlichen Ertrag für die asknet Solutions AG zur Folge.In diesem Fall würde sich das von Hasler für 2021e geschätzte Vorsteuerergebnis auf rund EUR 0,7 Mio. von bislang EUR -0,2 Mio. verbessern und sein Kursziel auf EUR 36,00 von bislang EUR 35,30 steigen. Bis zur endgültigen Bestätigung belasse der Analyst seine Schätzungen jedoch unverändert und bestätige sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel von EUR 35,30 je Aktie. Basis für sein Kursziel seien die vom Vorstand für das Jahr 2023e vorgestellten Erwartungen zu Umsatz und Rohertrag der drei Geschäftsfelder, bei deren Eintreten sich eine deutliche Unterbewertung der Aktie ergebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link