Xetra-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

4,056 EUR -2,57% (20.07.2017, 17:36)



Börse Stuttgart-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

4,038 EUR -2,70% (20.07.2017, 17:15)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (20.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) von "kaufen" auf "spekulativ kaufen" herab.Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren habe artec im letzten Jahr wieder deutlich rückläufige Erlöse hinnehmen und ein negatives Ergebnis vermelden müssen. Ursächlich dafür sei u.a. ein Großprojekt gewesen, das die Kapazitäten sehr stark beansprucht und damit für andere Vorhaben blockiert habe. Damit habe sich ein dem bisherigen Geschäftsmodell immanentes Risiko, die Abhängigkeit von wenigen Großprojekten, nach zwei problemlosen Jahren in 2016 deutlich manifestiert.Diese Entwicklung dürfte dazu beigetragen haben, dass artec eine Erweiterung des Geschäftsmodells in Richtung eines cloud-basierten, stärker standardisierten Angebots eingeleitet habe, mit dem zudem ein deutlich größeres Gewicht auf Mehrwertdienste wie Analytics und Entscheidungsunterstützung gelegt werden solle. Damit wolle sich die Gesellschaft komplett neue Kundenkreise erschließen und das Wachstumspotenzial entscheidend vergrößern. So richtig, vielversprechend und langfristig wohl auch alternativlos diese Weichenstellung sei, für die Übergangszeit bedinge sie weniger Projektumsatz (durch gebundene Kapazitäten), gestiegene Aufwendungen und ein zunächst höheres Risiko.Da Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, aber die Einstufung des Prognoserisikos seiner Schätzungen angehoben hat, ändert er das Rating für die artec technologies-Aktie nun von "buy" auf "speculative buy". Die Aktie biete somit weiterhin hohe Chancen, berge im Moment aber auch erhöhte Risiken. (Analyse vom 20.07.2017)Börsenplätze artec technologies-Aktie: