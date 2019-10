SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

38,75 EUR -6,06% (22.10.2019, 14:03)



ISIN ams-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-Aktie:

DQW1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ams-Aktie:

AMS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ams-Aktie:

AUKUF



Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).3Q19-Ergebnisse deutlich höher als erwartet: ams habe einen Umsatz von USD 645 Mio. ausgewiesen (+40,6% J/J) und liege damit über den allg. Markterwartungen (+5%) wie auch dem oberen Wert der Prognosespanne des Analysten. Verantwortlich für diesen Wachstumsschub sei die Consumer-Sparte gewesen, während sich Automotive und Industrial verhalten entwickelt hätten. Das ber. EBIT habe USD 177.9 Mio. betragen, das entspreche einer Marge von 27,6% (Ausblick: über 25%) - während der Markt nur 25,4% erwartet habe (VontE: 25,1%). Das EBIT sei damit 14% höher als erwartet ausgefallen. Der Reingewinn von USD 158,1 Mio. habe eine Steigerung von +140% (J/J) bedeutet und den Konsenswert um satte 38% (pos. Finanzergebnis) übertroffen.4Q-Ausblick mit hoher Marge: Für das 4Q rechne ams mit einem Anhalten der günstigen Dynamik, was einen Umsatz von USD 610 bis 650 Mio. bedeute (VontE: USD 626 Mio., Markt: USD 618 Mio.). Noch viel versprechender sei die Erwartung einer ber. Marge mindestens auf 3Q-Niveau - was die Markterwartungen deutlich übertreffe (25,8%) und ein ber. EBIT rund 10% über Konsensniveau bedeuten würde. Der Verschuldungsgrad (ohne Kauf der OSRAM-Aktien) werde auf 1,5 geschätzt (statt bisher <2), was auf eine starke Cash-Generierung hindeute.Die von ams vorgelegten Zahlen seien noch stärker als erwartet gewesen. Gleichzeitig bestätige der Ausblick für das Q4 die sehr solide Geschäftsdynamik, nicht nur im Hinblick auf Apple, sondern auch auf das Android-Ökosystem. Die Margenentwicklung im Q3, aber auch die vielversprechenden Prognosen zur Rentabilität im Q4 seien die wichtigsten Positivpunkte der vorgelegten Zahlen. Sie dürften dazu führen, dass die Konsensschätzung zum ber. EBIT für das GJ19 auf bis zu 10% heraufgesetzt werde.