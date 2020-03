SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

25,65 CHF -11,58% (09.03.2020, 16:14)



ISIN ams-Aktie:

AT0000A18XM4



WKN ams-Aktie:

A118Z8



Ticker-Symbol ams-Aktie:

DQW1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ams-Aktie:

AMS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ams-Aktie:

AUKUF



Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (09.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF)Prognose für Q1 bestätigt: Apple sei von seiner Prognose für das März-Quartal abgerückt, und andere Zulieferer von Apple (etwa Skyworks, Qorvo) würden ihren Ausblick für das Q1 revidieren, da sich der Covid-19-Ausbruch auf die iPhone-Produktion auswirke. Dennoch habe ams am letzten Freitag seine Prognose für das 1Q20 mit einem Umsatz von USD 480-520 Mio. (VontE: USD 482 Mio.) und einer bereinigten EBIT-Marge von 19-21% (VontE: 19,2%) bekräftigt. ams habe die Situation bezüglich Covid-19 zwar kontinuierlich beobachtet, habe jedoch nicht erkannt, dass die Entwicklung die Prognose für das Q1 beeinträchtige.CFO-Wechsel: Ab 1. Mai 2020 werde Ingo Bank, derzeitiger CFO von Osram seit 2016 (davor CFO bei Phillips Healthcare und CFO bei Philips Lighting), die Position des DFO bei ams übernehmen. Der derzeitige CFO von ams, Michael Wachsler-Markowitsch, werde Ende April 2020 von seinem Amt zurücktreten und die Geschäftsleitung Ende Mai 2020 verlassen. Nach einer zweijährigen Wartezeit beabsichtige die Geschäftsleitung, Michael Wachsler in den Verwaltungsrat zu wählen.Nach den Presseberichten im Februar sei der Wechsel des CFO keine Überraschung. Damit werde auch einer der Punkte des Übernahmevertrags erfüllt, der vorsehe, dass ein Mitglied der Geschäftsleitung von Osram eine Führungsposition bei ams übernehme. Diethelm beurteile den Wechsel positiv, denn angesichts der Kenntnisse, die Ingo Bank bei Osram erworben habe, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die angestrebten Kosteneinsparungen erreicht würden. Nach mehreren Gewinnwarnungen innerhalb des Sektors sei die Bestätigung der Prognose für das 1Q20 ein positives Signal, das die unterbewertete Aktie unterstützen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie:Xetra-Aktienkurs ams-Aktie:24,86 EUR -11,21% (09.03.2020, 15:48)