Börsenplätze amalphi-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs amalphi-Aktie:

1,90 EUR -5,00% (05.08.2019, 08:04)



ISIN amalphi-Aktie:

DE0008131350



WKN amalphi-Aktie:

813135



Ticker-Symbol amalphi-Aktie:

AMI



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (05.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Am vergangenen Wochenende habe amalphi die Übernahme der mindmaxx-it im Zuge eines Asset Deals bekannt gegeben. mindmaxx-it sei spezialisiert auf IT-Servicedienstleistungen für Dental-Praxen, insbesondere im Bereich der IT-Sicherheit. Angeboten werde die komplette Ausstattung von Praxen mit Hard- und Software, deren laufende Betreuung und Wartung.Durch die Übernahme gelinge amalphi der Einstieg in eine hochmargige Branchenlösung mit zu erwartenden Synergieeffekten, da mindmaxx-it bislang im Bereich der Hardware-Wartung, dem Kerngeschäft von amalphi, auf externe Dienstleister habe zurückgreifen müssen.Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Bei Umsätzen von Angabe gemäß EUR 0,3 Mio. und einer von ihm erwarteten EBIT-Marge von etwa 20% rechne der Analyst mit einem Kaufpreis (cash- und debt-free) in Höhe von insgesamt etwa EUR 0,5 Mio. Damit sei die Übernahme nach seiner Einschätzung unmittelbar wertschöpfend für amalphi.Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bekräftigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der amalphi AG. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link