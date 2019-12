Börsenplätze amalphi-Aktie:



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (11.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Gestern habe amalphi bekannt gegeben, eine weitere Barkapitalerhöhung durchzuführen, diesmal mit Bezugsrecht der Altaktionäre. Bei einem Bezugsrechtsverhältnis von 3:1 (für drei alte Aktien könnten Anleger eine neue Aktie beziehen) erhöhe sich das Grundkapital um einen Betrag von bis zu EUR 1,086 Mio. auf EUR 4,398 Mio. von bislang EUR 3,312 Mio. Durch die Ausgabe von 1,086 Mio. neuer Inhaberaktien errechne sich bei einem Bezugskurs von EUR 2,80 je neuer Aktie ein Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 3,039 Mio. Dieser solle Angabe gemäß für anorganisches Wachstum genutzt werden. Die Bezugsfrist laufe vom 16.12.2019 bis 10.01.2020.Angesichts des im Vergleich zu den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen deutlich größeren Emissionsvolumens errechne sich ohne Einbeziehung des aus der Kapitalerhöhung finanzierten Wachstums beim Ergebnis je Aktie 2020e ein Verwässerungseffekt in Höhe von 25,7%. Gleichzeitig würden sich die Bilanzrelationen - Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad - in Schätzungen des Analysten nochmals deutlich verbessern: So komme es beim Buchwert je Aktie 2020e zu einem prozentual deutlichen Anstieg auf EUR 0,31, die Eigenkapitalquote per Ende 2019e verbessere sich auf nunmehr auskömmliche 25,6%.Bislang habe die aus Kapitalerhöhungen eingeworbene Liquidität aus Sicht des Analysten wertschöpfend eingesetzt werden können. Gleichzeitig deute die Übernahme von mindmaxx-it eine Verlagerung des Geschäftsmodells auf den Bereich medizinischer IT-Servicedienstleistungen an, wo aus Sicht des Analysten langfristig deutlich höhere Margen zu erwarten seien als im bisherigen Stammgeschäft der IT-Wartung. Typische Kaufpreis-Multiples unterstellt, ließe sich aus der laufenden Kapitalerhöhung ein Umsatzvolumen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich (2021/22e) erwerben.Nach der beeindruckenden Kursrally der vergangenen Monate (amalphi +42,0% YTD vs. DAX +23,8% YTD) bekräftigt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der amalphi AG. (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link